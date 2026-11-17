Khi học sinh hỏi ngược giáo viên

"Tôi rất thích nghe học sinh (HS) đặt câu hỏi. Nhiều em hay hỏi lắm, cái gì cũng hỏi. Có HS còn hỏi ngược lại cô về kiến thức, như hôm rồi có bé hỏi "Thưa cô, cô có biết Nguyễn Hữu Hào là ai không ạ, và cha của Nguyễn Hữu Hào tên là gì?"", cô Nhi kể.

"Nếu để HS có thể hỏi bất cứ lúc nào thì e là không đủ thời gian cho các hoạt động, nội dung khác của bài giảng. Do đó, tôi thường quy định giờ để hỏi, như vào cuối tiết, cuối buổi học, hoặc sau giờ ra chơi… Ví dụ, tôi tuyên bố "5 phút để hỏi bắt đầu", phía dưới các em đã giơ tay rất nhanh", cô Nhi chia sẻ thêm.

Cô Nhi là một trong những giáo viên (GV) tiểu học của TP.HCM tham gia Dự án đào tạo GV nòng cốt về giáo dục STEAM - chương trình hợp tác giáo dục quốc tế được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ chính thức và được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Chương trình do Trường ĐH Sư phạm Osaka và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phối hợp triển khai.

Cô Năng Xuân Hoàng Nhi và các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Luôn nỗ lực ứng dụng đa dạng phương pháp, nắm bắt công nghệ, vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, cô Nhi quan niệm: "Trong thời đại ngày nay, nếu GV không ứng dụng AI trong quá trình giảng dạy thì HS khó tiếp cận kịp thời những kiến thức mới, công nghệ mới. Nhưng GV cần xác định là ứng dụng AI ở mức độ nào, nội dung nào, không phải nội dung nào người thầy cũng dùng AI, đặc biệt khi đối tượng được giảng dạy ở đây là các em HS tiểu học".

Cho HS hỏi để rèn năng lực tư duy, phản biện

Đặc biệt, trong một lớp học, theo cô Nhi, những câu hỏi là rất quan trọng. Không chỉ là câu hỏi từ GV nêu ra với HS mà GV cũng mong muốn lắng nghe những thắc mắc, câu hỏi ngược lại của các em. Rèn cho HS thói quen giơ tay khi đặt câu hỏi, cô Nhi mong các em học được sự lịch sự, tôn trọng người được hỏi và kỷ luật trong lớp học.

Cô Nhi luôn cho HS đặt câu hỏi sau mỗi tiết học/buổi học ẢNH: THÚY HẰNG

Không phải câu hỏi nào cô Nhi cũng trả lời ngay cho HS. Có câu, cô gợi ý các em có thể hỏi thêm thầy cô dạy tin học, GV giáo dục thể chất, hay GV bộ môn khác của trường. Cũng có câu, cô nói học trò có thể hỏi cha mẹ để biết thêm thông tin và nói cho cô biết kết quả. Cũng có câu hỏi, cô xin thêm thời gian suy nghĩ, và tất nhiên phải nhớ để trả lời lại các em.

"Trong lớp, HS được đặt câu hỏi là minh chứng sống động cho thấy các em không bị mất đi năng lực tư duy, phản biện, năng lực đặt câu hỏi - những điều rất quan trọng trong thời đại AI", cô Nhi chia sẻ.

Để khuyến khích HS đặt câu hỏi, GV cần lắng nghe, tôn trọng nội dung câu hỏi, tôn trọng góc nhìn khác biệt của HS ẢNH: THÚY HẰNG

Trong lớp, HS được đặt câu hỏi là minh chứng sống động cho thấy các em không bị mất đi năng lực tư duy, phản biện, năng lực đặt câu hỏi - những điều rất quan trọng trong thời đại AI.

Cô Năng Xuân Hoàng Nhi, giáo viên Trường tiểu học Đặng Trần Côn (P.Vĩnh Hội, TP.HCM)

Để HS dám hỏi

Để khuyến khích HS mạnh dạn đặt câu hỏi, theo cô Nhi, GV cần biết lắng nghe, tôn trọng nội dung câu hỏi, tôn trọng góc nhìn khác biệt của HS, khen ngợi những em tự tin chia sẻ, trình bày góc nhìn một cách phù hợp trong môi trường học đường.

"GV cũng cần khuyến khích những câu trả lời chưa hoàn hảo, còn thô mộc, nhưng ghi nhận đó là sự cố gắng. Nếu chúng ta chỉ thích những câu văn hoàn hảo, bài viết tập làm văn xuất sắc, thì rất có thể các em đã đang sử dụng ChatGPT hay Gemini để làm giúp. Trên lớp, chúng tôi dạy học trò rằng AI cũng có lúc sai, không phải AI là cái gì cũng đúng, đòi hỏi con người phải có kiến thức, có tư duy để làm chủ, để điều khiển được nó và sử dụng nó. Về nhà, chúng tôi mong các phụ huynh cũng đồng hành cùng quá trình học tập chủ động của HS, cố gắng tư duy, không sử dụng AI để làm thay", nữ GV chia sẻ.