Ai đứng sau ca khúc Việt đang gây sốt toàn cầu?

An Hạ
25/03/2026 17:08 GMT+7

Sau 6 năm phát hành, ca khúc 'Ai đưa em về' của ca sĩ Tia Hải Châu bất ngờ gây sốt trở lại trên mạng xã hội TikTok nhờ trào lưu 'low cortisol'.

Thời gian gần đây, trên nền tảng mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều clip gắn với từ khóa “low cortisol” sử dụng nhạc nền Ai đưa em về của Tia Hải Châu. Thuật ngữ này bắt nguồn từ “cortisol” - một loại hormone liên quan đến căng thẳng. Trong cách hiểu của cộng đồng mạng, “low cortisol” được dùng để chỉ trạng thái thư giãn, nhẹ nhàng, trong khi “high cortisol” mang hàm ý áp lực, tiêu cực.

Đoạn nhạc “Take me back, back home/ Đường về cũng chẳng có xa/ Đưa em về qua ba ngã năm/ Năm ngã ba là nhà” được nhiều người dùng lựa chọn làm nền cho các video mang nội dung đời sống thường nhật. Cùng với những chuyển động đơn giản theo giai điệu, người dùng ghi lại các khoảnh khắc như đi dạo, ăn uống hay chăm sóc bản thân…

Tia Hải Châu bất ngờ khi Ai đưa em về nổi tiếng trở lại trên các nền tảng mạng xã hội

Xu hướng này không chỉ phổ biến tại khu vực Đông Nam Á mà còn lan rộng sang các thị trường như Mỹ và châu Âu. Nhiều video đạt hàng trăm nghìn lượt tương tác, góp phần giúp ca khúc tiếp cận đông đảo người dùng quốc tế.

Chủ nhân bản hit 'Ai đưa em về' phản ứng ra sao?

Chia sẻ về việc ca khúc Ai đưa em về bất ngờ gây sốt trở lại sau 6 năm phát hành, Tia Hải Châu cho biết cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ban đầu, nữ ca sĩ cảm thấy rất vui vì ca khúc được giới trẻ tại Mỹ đón nhận và lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cô bất ngờ trước tốc độ lan tỏa mạnh mẽ của bài hát. Theo Tia Hải Châu, sức hút của ca khúc không chỉ dừng lại ở các clip theo xu hướng trên TikTok mà còn thể hiện qua việc khán giả quốc tế chủ động tìm nghe, thậm chí tập hát lại bằng tiếng Việt.

Sự quan tâm trở lại của công chúng cũng phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động của nữ ca sĩ. Cô cho biết hình ảnh và âm nhạc của mình hiện được nhận diện rộng rãi hơn, không chỉ với khán giả trong nước mà cả quốc tế. “Trước đây, nhiều người có thể đã nghe bài hát nhưng chưa biết người thể hiện. Hiện tại, khán giả đã 'biết mặt, gọi tên', vì vậy tôi đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện album để có màn trở lại chỉn chu hơn”, nữ ca sĩ 9X chia sẻ. 

Nữ ca sĩ 9X cho biết cô không quá áp lực trước thành công bất ngờ của ca khúc cũ

Tia Hải Châu tên thật là Trần Hải Châu, sinh năm 1993. Cô được biết đến rộng rãi sau khi tham gia cuộc thi ca hát truyền hình The winner is 2013 và giành chiến thắng chung cuộc. Giữa năm 2014, cô cho phát hành đĩa đơn đầu tay Out of control và là ca sĩ người Việt đầu tiên ký kết hợp đồng cùng một trong những hãng thu âm nổi tiếng quốc tế - Universal Music.

Về định hướng lâu dài, Tia Hải Châu cho biết cô vẫn theo đuổi con đường làm nhạc bền vững, gắn với gu thẩm mỹ cá nhân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhìn nhận ranh giới giữa “nghệ sĩ thị trường” và “người làm nhạc bền vững” không hoàn toàn tách biệt, bởi mục tiêu chung vẫn là đưa âm nhạc đến với đông đảo khán giả.

Trước câu hỏi về việc có lo ngại bị đóng khung sau thành công của ca khúc Ai đưa em về, Tia Hải Châu cho biết cô không quá áp lực. Nữ ca sĩ chia sẻ việc liên tục thay đổi, cải thiện trong sáng tác, cách hát và trình diễn là yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ duy trì sự mới mẻ. Đồng thời, cô cũng cho rằng khán giả hiện nay cởi mở hơn với nhiều thể loại âm nhạc, tạo điều kiện để nghệ sĩ thử nghiệm và phát triển.

Tia Hải Châu vượt mọi dư luận để yêu người chuyển giới

#GMS #lethienhieu #tiahaichau GƯƠNG MẶT SHOWBIZ | “Sao không quen trai thẳng”, “Sao mà cưới được”… cùng hàng trăm áp lực khác từ dư luận, gia đình, bạn bè khi Tia Hải Châu bắt đầu mối tình với chàng ca sĩ chuyển giới Lê Thiện Hiếu. Thế nhưng, cô vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả để hơn 2 năm yêu nhau, cả hai đều mãn nguyện với những thứ họ đã cùng nhau đạt được.

