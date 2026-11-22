Nghị định quy định về các chính sách tín dụng hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030.

Cụ thể, các đối tượng này được vay tối đa 100 triệu đồng/hộ, thời hạn tối đa là 15 năm với lãi suất 3%/năm.

Lãi suất cho vay ưu đãi nhà, đất 3%/năm ẢNH: ĐỘC LẬP

Chính sách cho vay hỗ trợ đất sản xuất, hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo quy định của địa phương được vay tối đa 200 triệu đồng/hộ. Thời hạn cho vay tối đa là 10 năm với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Đối tượng vay vốn chỉ được thụ hưởng một trong hai chính sách hỗ trợ đất sản xuất hoặc hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề.

Chính sách cho vay hỗ trợ học nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo quy định của địa phương được vay vốn với mức tối đa. Cụ thể, mức cho vay chi phí học nghề tối đa bằng mức cho vay áp dụng đối với chính sách tín dụng học sinh, sinh viên quy định trong từng thời kỳ. Mức cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề không vượt quá 200 triệu đồng/hộ. Thời hạn cho vay tối đa đối với cho vay học nghề được áp dụng theo chính sách tín dụng học sinh, sinh viên quy định trong từng thời kỳ. Thời hạn cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề tối đa là 10 năm. Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.