AI giải mã thành công bức thư mật 217 năm tuổi của Napoleon

Bức thư mật mã chứa 1.300 ký tự mang mệnh lệnh của hoàng đế Napoleon Bonaparte gửi tướng Auguste de Marmont vào năm 1809 vừa được giải mã thành công sau 217 năm. Bản thông điệp lịch sử do Eugène (con riêng của vợ Napoleon) truyền đạt trước thềm cuộc chiến giữa Pháp và đế chế Habsburg vốn bị thất lạc bản khóa giải mã, khiến nội dung hoàn toàn chìm trong bí ẩn suốt hơn hai thế kỷ qua.

Giải mã bức thư bí ẩn hơn 200 năm của Napoleon nhờ hệ thống AI

Kỹ sư trí tuệ nhân tạo Carter Church tại công ty an ninh mạng SentinelOne đã sử dụng mô hình GPT-6 Astra của OpenAI để giải mã và chuyển tự bức thư. Hệ thống AI này chỉ mất 6 giờ để đối chiếu các ký tự với công trình của các chuyên gia mật mã học vốn trước đó mới giải được 33 ký tự, trước khi áp dụng kỹ thuật 'Simulated annealing' để thử nghiệm các tổ hợp từ khả dĩ và so sánh với văn phong lưu trữ của tướng Marmont.

Hình ảnh của bức mật thư 217 năm tuổi của hoàng đế Napoleon vừa được giải mã ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Văn bản được giải mã hé lộ chi tiết việc điều động và quân số của các lực lượng Pháp lẫn Áo, chỉ thị cho tướng Marmont đang đóng quân tại Croatia không được "sợ hãi trước một vài toán lính hay một đám đông ô hợp". Bức thư cũng khẳng định nước Áo sẽ bị tấn công đồng loạt từ mọi phía và đang nhanh chóng lao tới bờ vực diệt vong.

Carter Church cho biết ông lấy cảm hứng thực hiện dự án sau khi nhà phát triển Carter Leffen từng dùng GPT-6 Astra giải một thông điệp Enigma năm 1941 của quân đội Đức trong 10 giờ. Dù năng lực giải toán và chắp nối từ ngữ nhanh chóng của AI mở ra bước tiến lớn cho ngành mật mã, các nhà nghiên cứu cũng bày tỏ lo ngại công cụ này có thể bị lợi dụng để xác định danh tính thực tế của các tài khoản ẩn danh qua phong cách hành văn.

Sau khi nhận được bức mật lệnh mang tính bước ngoặt này, đội quân của tướng Marmont đã phá vỡ vòng vây khỏi Croatia để kịp thời chi viện giúp Napoleon đánh bại quân Áo tại trận Wagram. Chiến công quyết định này sau đó đã giúp Marmont được hoàng đế thăng cấp lên hàm thống chế, cấp bậc cao nhất phong cho các tướng lĩnh kỳ cựu của quân đội Pháp.