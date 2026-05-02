Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

AI khiến cơn khát chip ngày càng tồi tệ hơn

Khương Nha
02/05/2026 15:47 GMT+7

Cả Apple và Samsung đều cho biết việc thiếu hụt nguồn cung chip nhớ sẽ ngày càng tồi tệ hơn khi ngành công nghiệp AI chạy đua xây dựng cơ sở hạ tầng tính toán.

Trong báo cáo kinh doanh quý 1/2026, Samsung Electronics cảnh báo tình trạng thiếu chip nhớ toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn vào năm tới khi các đối tác đã bắt đầu đặt hàng cho năm 2027. Nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết việc tăng nguồn cung toàn ngành sẽ không theo kịp nhu cầu thị trường do những tiến bộ trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).

Cơn khát chip kéo dài đến năm 2027

"Không giống như những năm trước, chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng cho năm 2027. Phần lớn khách hàng lo ngại về việc thiếu hụt nguồn cung nên đã đặt mua sớm", ông Kim Jae-june, người đứng đầu mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung cho biết. 

Những bình luận của ông Kim được đưa ra sau khi công ty công bố kết quả lợi nhuận kỷ lục, tăng vọt 756% lên 38,6 tỉ USD trong ba tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. 

AI khiến cơn khát chip ngày càng tồi tệ hơn - Ảnh 1.

Minh họa giá chip nhớ liên tục tăng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Samsung cho biết, tác nhân AI (agentic AI) - các hệ thống có khả năng lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách tự động - là yếu tố thúc đẩy nhu cầu vượt xa dự báo của ngành. Không giống AI suy luận thông thường, agentic AI duy trì các chuỗi suy luận mở rộng, đòi hỏi băng thông bộ nhớ lớn hơn đáng kể cho mỗi thao tác.

Trong báo cáo tài chính mới nhất của Apple, CEO Tim Cook cũng cho biết công ty đang phải đối mặt những hạn chế về nguồn cung, đặc biệt với iPhone, khi chi phí chip nhớ có thể tăng trong nửa cuối năm. 

"Chi phí bộ nhớ sẽ ngày càng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng tôi đang theo dõi sát sao và sẽ xem xét nhiều lựa chọn khác nhau khi chi phí tăng lên", CEO Apple nói.

Trước đó, nhà cung cấp chip nhớ hàng đầu SK Hynix cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2030 do ngành công nghiệp này đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu tăng vọt từ "cơn sốt" AI.

AI là nguyên nhân chính

Nikkei dẫn lời Pua Khein Seng, CEO của công ty chip Phison Electronics, cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ toàn cầu có thể kéo dài lâu hơn dự kiến do Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua xây dựng cơ sở hạ tầng AI.

"Mỹ đang cố gắng đẩy mạnh cơ sở hạ tầng điện toán AI. Điều đó đã gây ra tình trạng thiếu hụt bộ nhớ nghiêm trọng. Trung Quốc có thể muốn làm điều tương tự", Pua cho biết.

"Tất cả nhà cung cấp dịch vụ đám mây đều bán gói liên quan đến AI suy luận. Suy luận đòi hỏi phải tích lũy một lượng dữ liệu khổng lồ. Khi đã có dữ liệu, bạn cần dung lượng lưu trữ", Pua phân tích. Theo đó, doanh thu của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) tỷ lệ thuận với dung lượng lưu trữ. Đây là lý do tại sao nhu cầu về bộ nhớ vẫn rất cao.

Theo công ty nghiên cứu Omdia, từ tháng 1 đến tháng 3, giá trung bình của bộ nhớ flash NAND đã tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. So với năm 2025, dự kiến năm nay giá chip sẽ tăng tổng cộng 250%.

Việc giá chip nhớ ngày càng tăng khiến các nhà sản xuất tăng cường công suất dẫn đến nỗi lo về dư thừa nguồn cung trong tương lai. "Các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu hiện có tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 80%. Nếu giá tiếp tục tăng, có thể không tốt cho toàn bộ thị trường về lâu dài", ông Pua nhận định.

"Thị trường máy tính cá nhân tiêu dùng đang ở trong tình trạng trì trệ. Nhưng khi thiếu hụt trong một thời gian dài, sau đó nguồn cung dồi dào hơn, các công ty sẽ đổ xô đi mua. Thị trường điện tử sẽ phục hồi tốt trong vòng hai năm tới khi nguồn cung bộ nhớ ổn định", CEO Phison Electronics nhận định.

Cách nhà sản xuất bồn vệ sinh Toto kiếm bộn tiền từ chip và AI?

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận