AI khiến cơn khát chip ngày càng tồi tệ hơn

Trong báo cáo kinh doanh quý 1/2026, Samsung Electronics cảnh báo tình trạng thiếu chip nhớ toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn vào năm tới khi các đối tác đã bắt đầu đặt hàng cho năm 2027. Nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết việc tăng nguồn cung toàn ngành sẽ không theo kịp nhu cầu thị trường do những tiến bộ trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).

Cơn khát chip kéo dài đến năm 2027

"Không giống như những năm trước, chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng cho năm 2027. Phần lớn khách hàng lo ngại về việc thiếu hụt nguồn cung nên đã đặt mua sớm", ông Kim Jae-june, người đứng đầu mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung cho biết.

Những bình luận của ông Kim được đưa ra sau khi công ty công bố kết quả lợi nhuận kỷ lục, tăng vọt 756% lên 38,6 tỉ USD trong ba tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Samsung cho biết, tác nhân AI (agentic AI) - các hệ thống có khả năng lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách tự động - là yếu tố thúc đẩy nhu cầu vượt xa dự báo của ngành. Không giống AI suy luận thông thường, agentic AI duy trì các chuỗi suy luận mở rộng, đòi hỏi băng thông bộ nhớ lớn hơn đáng kể cho mỗi thao tác.

Trong báo cáo tài chính mới nhất của Apple, CEO Tim Cook cũng cho biết công ty đang phải đối mặt những hạn chế về nguồn cung, đặc biệt với iPhone, khi chi phí chip nhớ có thể tăng trong nửa cuối năm.

"Chi phí bộ nhớ sẽ ngày càng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng tôi đang theo dõi sát sao và sẽ xem xét nhiều lựa chọn khác nhau khi chi phí tăng lên", CEO Apple nói.

Trước đó, nhà cung cấp chip nhớ hàng đầu SK Hynix cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2030 do ngành công nghiệp này đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu tăng vọt từ "cơn sốt" AI.

AI là nguyên nhân chính

Nikkei dẫn lời Pua Khein Seng, CEO của công ty chip Phison Electronics, cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ toàn cầu có thể kéo dài lâu hơn dự kiến do Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua xây dựng cơ sở hạ tầng AI.

"Mỹ đang cố gắng đẩy mạnh cơ sở hạ tầng điện toán AI. Điều đó đã gây ra tình trạng thiếu hụt bộ nhớ nghiêm trọng. Trung Quốc có thể muốn làm điều tương tự", Pua cho biết.

"Tất cả nhà cung cấp dịch vụ đám mây đều bán gói liên quan đến AI suy luận. Suy luận đòi hỏi phải tích lũy một lượng dữ liệu khổng lồ. Khi đã có dữ liệu, bạn cần dung lượng lưu trữ", Pua phân tích. Theo đó, doanh thu của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) tỷ lệ thuận với dung lượng lưu trữ. Đây là lý do tại sao nhu cầu về bộ nhớ vẫn rất cao.



Theo công ty nghiên cứu Omdia, từ tháng 1 đến tháng 3, giá trung bình của bộ nhớ flash NAND đã tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. So với năm 2025, dự kiến năm nay giá chip sẽ tăng tổng cộng 250%.

Việc giá chip nhớ ngày càng tăng khiến các nhà sản xuất tăng cường công suất dẫn đến nỗi lo về dư thừa nguồn cung trong tương lai. "Các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu hiện có tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 80%. Nếu giá tiếp tục tăng, có thể không tốt cho toàn bộ thị trường về lâu dài", ông Pua nhận định.

"Thị trường máy tính cá nhân tiêu dùng đang ở trong tình trạng trì trệ. Nhưng khi thiếu hụt trong một thời gian dài, sau đó nguồn cung dồi dào hơn, các công ty sẽ đổ xô đi mua. Thị trường điện tử sẽ phục hồi tốt trong vòng hai năm tới khi nguồn cung bộ nhớ ổn định", CEO Phison Electronics nhận định.