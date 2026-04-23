Cựu kỹ sư Samsung 'bán đứng' bí mật chip sang Trung Quốc

Kiến Văn
23/04/2026 08:07 GMT+7

Một tòa án ở Seoul (Hàn Quốc) vừa tuyên án 7 năm tù giam đối với cựu kỹ sư của Samsung có tên Jeon Mo.

Theo Wccftech, án phạt dành cho Jeon vì đã vi phạm luật Bảo vệ Công nghệ Công nghiệp của Hàn Quốc (Industrial Technology Protection Act - ITPA). Cụ thể, Jeon bị kết tội làm rò rỉ công nghệ DRAM cốt lõi cho công ty CXMT có trụ sở tại Trung Quốc nhằm đổi lấy số tiền lên tới 2 triệu USD.

Nhiều cựu kỹ sư Samsung đã bị phát hiện và lãnh án nặng vì bán công nghệ DRAM cho CXMT

Theo cáo buộc, Jeon đã nhận được tổng cộng 2,9 tỉ won (khoảng 2 triệu USD) từ CXMT trong suốt 6 năm, bao gồm 300 triệu won tiền thưởng hợp đồng và 300 triệu won tiền quyền chọn cổ phiếu.

Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến những cựu nhân viên Samsung tuồn bí mật công nghệ của hãng sang công ty đối thủ của Trung Quốc. Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về việc đánh cắp sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp bộ nhớ, đặc biệt là giữa Samsung và các đối thủ Trung Quốc.

Samsung liên tục bị tuồn bí mật công nghệ DRAM

Đáng chú ý, vào tháng 2.2025, một cựu quản lý tại Samsung Electronics là Kim Mo, cũng bị kết án 7 năm tù vì làm rò rỉ công nghệ DRAM 18 nm cho CXMT. Cuộc điều tra cho thấy một số cựu giám đốc điều hành và nhân viên của Samsung đã bị buộc tội tương tự, với các thông tin quy trình sản xuất bị rò rỉ dẫn đến việc CXMT sản xuất thành công DRAM hàng loạt lần đầu tiên vào năm 2023.

Các công tố viên phát hiện ra CXMT đã sử dụng một công ty bình phong để dụ dỗ và tuyển dụng các cựu nhân viên của Samsung, từ đó làm gia tăng mối lo ngại về hoạt động gián điệp doanh nghiệp trong ngành công nghệ cao.

Đáng chú ý, không chỉ Samsung, một ông lớn khác là SK hynix cũng trở thành nạn nhân khi bị CXMT thu thập trái phép công nghệ DRAM thông qua một nhà thầu phụ vào năm 2020.

Samsung thiệt hại lớn vì cựu nhân viên tuồn công nghệ bán dẫn về Trung Quốc

Bí mật bán dẫn tối tân của Samsung bị nhân viên cũ đánh cắp, khiến gã khổng lồ Hàn Quốc 'bốc hơi' ngàn tỉ won.

