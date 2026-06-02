AI làm được điều ngành xe điện theo đuổi nhiều năm

Tại Mỹ, đã có những tranh cãi trong chính phủ liên quan đến việc ứng dụng AI trong các hệ thống quốc phòng. Bên cạnh đó, các cuộc tranh luận cũng diễn ra xung quanh việc AI sử dụng tác phẩm của nghệ sĩ, tác động đến môi trường và đe dọa việc làm trong một số ngành công nghiệp.

Tuổi thọ pin là một trong những nỗi lo lớn nhất của người dùng khi chuyển sang xe điện ẢNH: CATL

Mặc dù vậy, không phải tất cả thông tin về sự bùng nổ của AI đều mang tính tiêu cực khi công nghệ này cũng mang lại nhiều ứng dụng hữu ích, trong đó có một phát triển mới trong lĩnh vực sạc pin lithium-ion cho xe điện. Theo đó, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Chalmers ở Thụy Điển gần đây công bố báo cáo về một kỹ thuật mới giúp sạc nhanh pin xe điện mà không làm giảm tuổi thọ pin.

Hệ thống sạc pin xe điện hiện tại dựa vào phần mềm quản lý pin (BMS) để đảm bảo quá trình sạc an toàn, tuy nhiên hệ thống này thường sử dụng các mô hình toán học cố định và giới hạn an toàn đã được xác định trước. Giờ đây, việc tích hợp AI vào BMS cho phép phần mềm học hỏi và thích nghi dựa trên dữ liệu thực tế, từ đó tự động điều chỉnh các thông số sạc.

Vai trò của AI khi tính toán việc sạc

Một trong những thách thức lớn nhất đối với việc phổ biến xe điện liên quan đến tuổi thọ pin. Người dùng lo ngại về sự xuống cấp của pin theo thời gian, trong khi chi phí thay thế cao.

3 mẫu xe điện hạng sang Zeekr có thể về Việt Nam sắp tới

Hệ thống AI có khả năng phát hiện các yếu tố như nhiệt độ môi trường, từ đó điều chỉnh dòng điện sạc để giảm áp lực lên pin. Nhờ vào việc giám sát liên tục các thông số như điện áp, nhiệt độ và trạng thái sức khỏe của pin, AI có thể tối ưu hóa hiệu suất và tuổi thọ pin cho từng xe.

Báo cáo cho biết, việc áp dụng AI trong quản lý pin có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin lithium-ion lên tới 23% mà không làm tăng đáng kể thời gian sạc. Cải tiến này không chỉ giúp giảm chi phí cho người dùng mà còn giảm áp lực môi trường liên quan đến việc sản xuất và khai thác pin.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Hệ thống AI cần một lượng dữ liệu chất lượng cao để huấn luyện hiệu quả, trong khi các nhà sản xuất ô tô phải đảm bảo rằng các mô hình này hoạt động an toàn và đáng tin cậy trong điều kiện thực tế. Chính vì vậy, công việc tiếp theo mà các nhà nghiên cứu thực hiện là tiếp tục tìm hiểu cách để các hệ thống pin AI tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn ô tô đang phát triển.