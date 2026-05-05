Ái nữ tỉ phú Ấn Độ 'đắp' hơn 200 viên kim cương dự Met Gala

Isha Ambani chọn một chiếc sari vàng nổi bật, tô điểm mái tóc bằng vòng hoa gajra truyền thống. Trang phục gây ấn tượng khi được đính hơn 1.800 carat kim cương và ngọc lục bảo lấp lánh cùng chiếc túi lưới đựng tác phẩm điêu khắc hình quả xoài độc đáo.

Theo Vogue (Ấn Độ), bộ cánh này được thiết kế riêng bởi Gaurav Gupta và “được dệt bằng sợi vàng nguyên chất bởi các nghệ nhân bậc thầy”. Bên cạnh đó, vô số đá quý cũng được khâu tay tỉ mỉ vào phần thân áo, được lấy trực tiếp từ tủ trang sức của Isha Ambani cũng như từ bộ sưu tập của mẹ cô - phu nhân Nita Ambani.

Vogue (Ấn Độ) tiết lộ thiết kế tốn hơn 1.200 giờ làm việc qua bàn tay khéo léo của 25 nghệ nhân. Hơn 200 viên kim cương cắt kiểu mỏ đã được khâu thủ công trên phần thân áo. Trang phục kết hợp các kỹ thuật truyền thống như thêu zardozi và aari với các họa tiết nghệ thuật, biến ái nữ tỉ phú thành một tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng trên thảm đỏ.

Isha Ambani lộng lẫy tại thảm đỏ Met Gala ẢNH: AP

Chiếc túi xách lạ lùng của Isha Ambani

Sự xuất hiện của Isha Ambani ở sự kiện thời trang lớn nhất năm nhanh chóng trở thành đề tài gây bàn tán trên mạng xã hội. Dân tình không khỏi “choáng váng” trước độ giàu có của ái nữ tỉ phú Ấn Độ, bên cạnh đó là những câu hỏi về phụ kiện mà cô mang bên người. Không ít dân mạng thắc mắc liệu Isha có mang quả xoài thật đến Met Gala và đặt câu hỏi về sự kết hợp lạ lùng này.

Trong cuộc trò chuyện với Vogue (Ấn Độ), Isha đã làm rõ rằng đó không phải là trái cây thật, mà là một tác phẩm điêu khắc bằng thép của nghệ sĩ nổi tiếng người Ấn Độ Subodh Gupta và tác phẩm này đã có tuổi đời gần 20 năm. Tiểu thư nhà Ambani đã mang quả xoài như một chiếc túi xách để làm nổi bật nghệ thuật Ấn Độ theo một cách thú vị và bất ngờ.

Gia đình tỉ phú Mukesh Ambani điều hành tập đoàn Reliance Industries với các mảng cốt lõi từ hóa dầu, viễn thông đến bán lẻ ẢNH: AP

Isha cũng chia sẻ về chiếc kẹp tóc lấy cảm hứng từ vòng hoa gajra, được chế tác bởi một nghệ sĩ người Ấn Độ sống tại Brooklyn (New York, Mỹ), người chuyên về các thiết kế hoa. Cô cho biết mình cảm thấy may mắn khi được đeo một trong những tác phẩm của ông, kết hợp văn hóa Ấn Độ, nghề thủ công toàn cầu và chủ đề nghệ thuật của Met Gala trong cùng một diện mạo.

Isha Ambani sinh năm 1991, là con gái của tỉ phú Mukesh Ambani và vợ - bà Nita Ambani. Theo số liệu từ Forbes, ông Ambani hiện sở hữu khối tài sản hơn 99 tỉ USD (tính theo thời gian thực), đứng thứ 21 trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới. Nhiều năm liền, doanh nhân này được xác định là tỉ phú giàu nhất châu Á trước khi bị “vượt mặt” vào tháng 4.2026. Ba người con của tỉ phú này đều tham gia hoạt động kinh doanh trong “đế chế” Reliance của gia đình, trong đó Isha Ambani giám sát mảng bán lẻ và dịch vụ tài chính.