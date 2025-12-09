AI Phone của Trung Quốc có thể tạo ra 'khoảnh khắc Deepseek thứ hai'

Theo Global Times, trong năm qua, cộng đồng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu chủ yếu tập trung vào các mô hình như GPT-5, Gemini 3 hay Claude 3.5. Nhưng một sự kiện gần đây ở Trung Quốc đã gây chấn động toàn cầu - ByteDance (công ty mẹ của TikTok) hợp tác cùng ZTE để phát triển AI Phone đầu tiên của Trung Quốc. Hệ điều hành của máy sẽ được tích hợp sâu mô hình ngôn ngữ lớn, được sản xuất trong nước. Truyền thông quốc tế nhận định đây có thể là bước ngoặt lớn, đánh dấu "khoảnh khắc DeepSeek thứ hai" của Trung Quốc.



AI Phone có gì khác biệt?

Mẫu smartphone AI này có tên Nubia M153. Điểm nổi bật là hệ điều hành tích hợp sâu các tính năng AI Agent. Thông qua trợ lý di động Doubao của ByteDance, người dùng có thể tương tác với smartphone như giao tiếp với con người. Trợ lý thông minh này có thể được kích hoạt qua lệnh thoại hoặc phím cứng ở cạnh bên.

Smartphone AI Nubia M153 do ByteDance hợp tác phát triển cùng ZTE ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tech-Now.io đánh giá nếu smartphone AI này được phát hành rộng rãi, nó có thể đẩy nhanh tốc độ phổ cập hóa AI trên di động. Trong khi đó, Medium nói bước đột phá này đánh dấu bước nhảy vọt, biến trí tuệ nhân tạo từ một công cụ thành nhân viên kỹ thuật số.

Lần gần nhất thế giới chứng kiến bước tiến vượt bậc này là khi điện thoại chuyển từ phím bấm sang màn hình cảm ứng. Các nhà phân tích dự đoán bước tiến mới của Trung Quốc thậm chí lớn hơn bước nhảy vọt trước đó.

Theo phóng viên của Global Times, smartphone AI có thể tự động hoàn thành loạt thao tác liên ứng dụng chỉ với một lệnh thoại từ người dùng. Trong phần giới thiệu, dự án cho biết người dùng có thể dễ dàng tìm thấy loại dầu gội yêu thích trong khi đang lướt mạng xã hội. Họ có thể ra lệnh bằng giọng nói cho điện thoại để so sánh giá trên tất cả ứng dụng, chọn giá thấp nhất để đặt hàng. Sau khi nhận được câu lệnh, smartphone sẽ nhận dạng thông tin của loại dầu gội, tuần tự tìm kiếm và so sánh giá trên Taobao, JD.com và Pinduoduo. Người dùng sẽ được gợi ý trang thương mại điện tử có giá thấp nhất để mua sắm và thanh toán.

Vừa ra mắt đã... cháy hàng

AI Phone đầu tiên của Trung Quốc đang gây phấn khích lớn trong cộng đồng. Các báo cáo cho thấy nguyên mẫu đã cháy hàng ngay khi ra mắt. Công ty phát hành giới hạn 30.000 chiếc nhưng đã nhanh chóng bán sạch và tăng giá trên thị trường thứ cấp. Từ giá gốc 3.499 nhân dân tệ (13 triệu đồng), nhiều người đang bán lại với giá 4.500 nhân dân tệ (16,7 triệu đồng).

Trang tin công nghệ Wccftech nói cơn sốt Nubia M153 đang gợi nhớ đến "ngựa ô" DeepSeek vào đầu năm 2025, khi cả thế giới đều kinh ngạc trước khả năng suy luận với chi phí cực thấp. Giờ đây, các công ty Trung Quốc sắp một lần nữa ra mắt smartphone AI đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới với giá cạnh tranh.

Tuy nhiên, model này cũng đang gây ra nhiều tranh cãi lớn. Một số nền tảng lo ngại về việc AI có quyền truy cập quá sâu vào cả phần cứng lẫn phần mềm của điện thoại. "Máy đã được cấp quyền quá rộng, đến mức AI có thể mở toang mọi cánh cửa vào bất kỳ ứng dụng nào mà không cần API", giám đốc an ninh cấp cao một nền tảng thanh toán hàng đầu nói với Nikkei Asia. Ông nói thêm, một trong những mối quan tâm lớn nhất với AI Phone là trách nhiệm pháp lý.

"Sẽ rất phức tạp nếu người dùng nói họ chuyển nhầm tiền sau khi yêu cầu trợ lý AI thanh toán. Lúc đó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm, người dùng hay AI hay nền tảng thanh toán?", vị này nói thêm. Ông cho biết các ứng dụng tài chính đang bị quản lý chặt chẽ hơn nhiều so với các ứng dụng thông thường. Các ngân hàng phải chịu mức độ kiểm soát rủi ro cao hơn cả nền tảng thanh toán, do đó AI Phone sẽ là vấn đề nan giải khi đi vào cuộc sống.

Hiện tại, người dùng mạng xã hội cho biết AI Phone của ByteDance đang bị các nền tảng phổ biến ở Trung Quốc như WeChat, Taobao, Alipay... chặn. Các công ty chưa đưa ra phản hồi cụ thể nhưng khẳng định sẽ xem xét kỹ lưỡng về rủi ro và bảo mật theo tiêu chuẩn.