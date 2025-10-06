Ái Phương gây xúc động khi hát nhạc phim Cục vàng của ngoại

Bài hát này do Khương Ngọc sáng tác, thể hiện tâm tư, nỗi niềm của người bà dành cho đứa cháu của mình. Tác giả cho biết từ khi thực hiện demo, anh đã nghĩ đến việc mời Ái Phương góp giọng trong dự án đặc biệt này. Nam đạo diễn tin rằng giọng hát ngọt ngào, tình cảm của cô sẽ dễ chạm đến khán giả.

Ái Phương được Khương Ngọc tin tưởng lựa chọn hát nhạc phim Cục vàng của ngoại ẢNH: NSX

Ái Phương và Khương Ngọc quen biết nhau từ chương trình Gương mặt thân quen, giữ mối quan hệ thân thiết trong 10 năm qua. Sau khi nhận được lời mời từ đạo diễn phim Cục vàng của ngoại, nữ ca sĩ sắp xếp lịch trình để tham gia dù thời điểm đó cô chưa được nghe thử bản demo. "Ca khúc không chỉ là nhạc phim chính thức do Khương Ngọc làm đạo diễn mà còn là sáng tác của chính anh nên không có lý do gì để tôi từ chối", Ái Phương chia sẻ.

Trong quá trình kết hợp, Ái Phương ấn tượng với sự tỉ mỉ, kỹ tính của Khương Ngọc. Cô bật mí anh không làm việc chỉ để tạo nên một sản phẩm, mà muốn truyền tải câu chuyện chạm vào cảm xúc người nghe. "Tôi không được may mắn để ở bên cạnh cũng như lưu trữ cho mình nhiều kỷ niệm về bà nhưng tôi biết rằng mình luôn là người được yêu thương, chắc chắn trong trái tim của bà tôi luôn có hình ảnh tôi cư ngụ", Ái Phương bộc bạch.

5 năm sau Bằng chứng vô hình, Ái Phương chưa trở lại với điện ảnh vì muốn tập trung cho sự nghiệp âm nhạc. Sao nữ 8X cho biết hiện tại cô chưa nghĩ đến việc đóng phim, song nếu có vai diễn phù hợp, bản thân sẵn sàng thử sức. "Dù vậy, tôi vẫn luôn nhắc mình rằng âm nhạc là ưu tiên lớn nhất, là điều tôi dành nhiều tâm huyết nhất", cô cho hay.