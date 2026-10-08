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    Văn hóa

    Ai sẽ đoạt Nobel Văn chương 2026?

    Tuyền Lục
    Tuyền Lục

    Chiều nay (8.10), giải Nobel Văn chương 2026 sẽ chính thức được công bố. Từ nhiều ngày qua, văn đàn thế giới đã bàn tán sôi nổi về những cái tên có khả năng được Viện Hàn lâm Thụy Điển vinh danh.

    Theo danh sách tham khảo từ Nicer Odds, nơi đã đoán trúng nhà văn Annie Ernaux giành giải Nobel 2022, những cái tên sáng giá hiện tại là nhà văn Tàn Tuyết (Trung Quốc), nhà văn Haruki Murakami (Nhật Bản) và nhà văn Cristina Rivera Garza (Mexico).

    Ai sẽ đoạt Nobel Văn chương 2026?- Ảnh 1.

    Các nhà văn (từ trái sang): Tàn Tuyết, Haruki Murakami và Cristina Rivera Garza được dự đoán nhiều khả năng đoạt Nobel Văn chương 2026

    Nguồn ảnh: AFP

    Từ nhiều năm qua, Viện Hàn lâm Thụy Điển, đơn vị trao giải, đã nỗ lực duy trì sự cân bằng về giới tính và đại diện khu vực khi lựa chọn người đoạt giải Nobel Văn chương. Năm nay, sự chú ý đổ dồn vào những tác gia nữ.

    Ngoài Nicer Odds, Tàn Tuyết cũng dẫn đầu danh sách Ladbrokes được Literary Hub đăng tải mới đây. Bà nổi tiếng thế giới với các tác phẩm: The Last Lover (2005), Frontier (2008), Vertical Motion (2011), Love in the New Millennium (2018)… Tàn Tuyết được nhắc đến với tư cách là tác giả hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực văn chương thử nghiệm. Tiểu thuyết gia, biên tập viên người Mỹ Bradford Morrow đã mô tả bà là một trong những tác giả "đổi mới và quan trọng nhất" của nền văn học thế giới đương đại. Tại VN, tác phẩm của nữ nhà văn này đã được dịch và xuất bản, trong đó phải kể đến Những chuyện tình thế kỷ mới (Thúy Hạnh dịch) và Phố Ngũ Hương (Tố Hinh dịch) do Nhã Nam liên kết NXB Phụ nữ ấn hành.

    Dù đứng đầu bảng cược cho giải Nobel Văn chương năm nay, vẫn có ý kiến cho rằng Tàn Tuyết có thể không được vinh danh khi xét đến việc Viện Hàn lâm Thụy Điển thường trao giải lần lượt giữa các vùng địa lý. Từ dẫn chứng nhà văn Han Kang (Hàn Quốc) đã đoạt giải vào năm 2024, nhiều người cho rằng khó có khả năng một nhà văn từ châu Á hay cụ thể là Đông Á sẽ được vinh danh năm nay.

    Xét về yếu tố giới tính lẫn địa lý thì nhà văn đứng thứ ba trong danh sách tham khảo của Nicer Odds là nữ nhà văn Cristina Rivera Garza đáp ứng được tiêu chí. Đầu tiên, Viện Hàn lâm Thụy Điển luân phiên trao giải giữa nam và nữ từ năm 2017 đến nay. Sau Han Kang (2024) và László Krasznahorkai (2025), nhiều độc giả càng có cơ sở để tin rằng người được vinh danh năm nay là nữ. Ngoài ra, kể từ khi tác gia Mario Vargas Llosa (Peru) đoạt giải hồi 2010, chưa có nhà văn Nam Mỹ nào được vinh danh.

    Theo Chosun Daily, Yoo Sang Hoon, biên tập viên của Minumsa Publishing Group, đồng thời là người đã dự đoán chính xác những người chiến thắng trước đây như Annie Ernaux (2022) và Jon Fosse (2023), cũng đặt Cristina Rivera Garza là lựa chọn hàng đầu của mình. Gần đây, bà có cuốn Liliana's Invincible Summer (2023) từng vào vòng chung khảo của giải National Book Award 2023 ở hạng mục phi hư cấu đồng thời giành giải Giải Pulitzer ở mảng hồi ký hoặc tự truyện. Yoo cho rằng kể từ khi một nhà văn dấn thân như Svetlana Alexievich được vinh danh hồi 2015, đã đến lúc một tác giả khác có trách nhiệm xã hội được vinh danh.

    Ngoài ra, nhiều cái tên khác cũng được nhắc đến trước giờ công bố giải Nobel Văn chương 2026: Gerald Murnane (Úc), César Aira (Argentina), Amitav Ghosh (người Mỹ gốc Ấn Độ), Margaret Atwood, Anne Carson (Canada)… Tuy nhiên, kết quả của Nobel Văn chương vẫn luôn được đánh giá là khó đoán và Viện Hàn lâm Thụy Điển đã không ít lần gây bất ngờ.

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