Ai sẽ đoạt Nobel Văn chương 2025?

Với chiến thắng năm ngoái của Han Kang (Hàn Quốc), quy luật trao giải xen kẽ giữa nam và nữ dần được khẳng định. Ngoài ra theo quan sát, Ủy ban Văn chương của Viện Hàn lâm Thụy Điển thường trao giải lần lượt giữa các vùng địa lý, nên nhiều khả năng vinh dự năm nay sẽ thuộc về một nhà văn nam, đến từ châu Đại dương, khu vực Caribe hoặc khối Đông Âu.

Theo danh sách tham khảo từ Nicer Odds - nơi đã đoán trúng Annie Ernaux vào năm 2022 và suýt soát với Jon Fosse vào năm 2023, dẫn đầu năm nay là nhà văn Úc Gerald Murnane. Ông sống khá ẩn dật, từng được ca ngợi là "nhà văn viết tiếng Anh vĩ đại nhất còn sống mà có lẽ nhiều người chưa biết đến", cũng như được nhiều tác giả đánh giá cao, trong đó có cả những cây viết từng đoạt giải: Jon Fosse và J.M.Coetzee.

Từ trái sang: Gerald Murnane, László Krasznahorkai và Amitav Ghosh, 3 “ứng cử viên” sáng giá năm nay ẢNH: THE GUARDIAN

Có nhiều lý do cho giả thuyết này, bởi đã hơn 50 năm từ khi Patrick White - tác giả của cuốn Cây người được vinh danh - thì nước Úc nói riêng và châu Đại dương nói chung chưa được gọi tên. Thêm vào đó, sự "bảo lãnh" của những người từng đoạt giải cũng được tính đến, khi theo quy chế họ sẽ được gửi thư mời để đề cử người bản thân thấy xứng đáng.

Năm ngoái, nữ nhà văn Alexis Wright của Úc được dự đoán ở vị trí thứ 2, năm nay bà cũng nằm trong Top 10. Tuy quy luật trao giải xen kẽ giữa nam và nữ nhiều khả năng sẽ được duy trì, nhưng 2 nữ nhà văn Cristina Rivera Garza (Mexico) và Tàn Tuyết (Trung Quốc) vẫn góp mặt ở thứ hạng cao. Trong đó Cristina Rivera Garza là gương mặt hoàn toàn mới, xuất hiện sau chiến thắng Pulitzer 2024 ở thể loại hồi ký/tự truyện.

Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách của Nicer Odds là nhà văn Hungary László Krasznahorkai - tác giả của 2 tiểu thuyết Chiến tranh và chiến tranh, Vũ điệu quỷ Satan. Ông được đánh giá cao vì nghệ thuật viết đặc trưng với những câu dài, phức tạp, cùng góc nhìn bi quan về thế giới hiện nay - điều cũng đúng với những xung đột xảy ra khắp nơi, khi gần đây thông điệp sau hành động trao giải rất sát sườn hiện thực. Cũng giống Han Kang, ông từng thắng giải Booker Quốc tế, đoạt nhiều giải thưởng văn học ở châu Âu và trong thế giới nói tiếng Anh. Xếp ngay sau đó là Haruki Murakami (Nhật Bản), Mircea Cărtărescu (Romania), Thomas Pynchon (Mỹ), Michel Houellebecq (Pháp) và Enrique Vila-Matas (Tây Ban Nha).

Nằm cuối danh sách là những cái tên quen thuộc khác, như Salman Rushdie (Ấn Độ, Anh), Anne Carson, Margaret Atwood (Canada), César Aira (Argentina), Colm Tóibín (Ireland), Yoko Tawada (Nhật Bản, Đức), Ludmila Ulitskaja (Nga)… Trong khi đó nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu Mathilde Montpetit, người đã dự đoán chính xác 4 "chủ nhân" Nobel văn chương gần đây, tin rằng tác giả Ấn Độ Amitav Ghosh (không có trong danh sách của Nicer Odds) sẽ được vinh danh với các tác phẩm viết về khủng hoảng sinh thái.



