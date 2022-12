Ai sẽ thay CEO Tim Cook tại Apple?

Nhưng gần đây Tim Cook ám chỉ rằng ông sẽ không còn ở vị trí như hiện tại tại Apple trong vòng 10 năm tới, vì vậy nhiều người bắt đầu đặt ra dấu hỏi liệu ai sẽ là người thay vị trí của Tim Cook?

Theo TechUnwrapped, nối gót Steve Jobs, Tim Cook có thể được đứng ra bổ nhiệm chức danh CEO Apple sau khi rời công ty. Trong hoàn cảnh này, ông có thể đề cử Jeff Williams - người được đánh giá rất khách quan và chăm chỉ. Tuy nhiên, Jeff Williams đã gần 60 tuổi - một độ tuổi khá hạn chế khi đảm nhận vai trò giám đốc điều hành bởi nó khiến ông không thể dành nhiều năm phụ trách công ty.

Ứng cử viên thứ hai có thể là O'Brien - người đã dành toàn bộ cuộc đời của mình tại Apple và hiện là Phó chủ tịch cấp cao về bán lẻ và con người của Apple. Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, bà đã thực hiện các công việc liên quan đến vị trí nhân sự của công ty. Bà kém ông Cook 5 tuổi, biết cách thức hoạt động của công ty, nắm giữ vị trí nổi bật và nhận thức được tham vọng cũng như văn hóa của Apple, vì vậy bà có thể là ứng cử viên nặng ký cho vị trí kế nhiệm Cook.





Cũng có một số ứng viên có thể thay vị trí của Cook sau khi ông ra đi, nhưng họ gặp phải một vài vấn đề ảnh hưởng đến khả năng này. Đầu tiên là Catherine Adams - cố vấn pháp lý và an ninh toàn cầu. Tuy nhiên, việc cô gia nhập Apple vào năm 2017 và không được nhiều người biết đến khiến cô chỉ ở vị trí ứng cử viên phụ.

Do có vị trí trong công ty và am hiểu về tương lai công nghệ, John Gianandrea - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược máy học và trí tuệ nhân tạo của Apple, đã đảm nhận vai trò này sau khi rời Google vào năm 2018. Tuy nhiên, ông cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Catherine Adams do chỉ mới làm việc cho công ty trong một thời gian ngắn và không phải là nhân vật được nhiều người dùng thương hiệu chú ý, vì vậy ông không phải là ứng cử viên sáng giá, ngay cả khi ông có tiếng nói trong công ty.

Cuối cùng, một trong những người đáng chú ý nhất tại Apple là Craig Federighi - Phó chủ tịch kỹ thuật phần mềm cho cả macOS và iOS. Trên quan điểm phát triển kinh doanh và phần mềm, Federighi là một người được yêu mến, bao gồm những người hâm mộ Apple, do đó mọi người sẽ rất ủng hộ nếu ông vào vị trí lãnh đạo Apple. Ở vị trí này, Federighi có thể đưa ra những hướng đi phù hợp cho công ty. Tuy nhiên, ông đã nhiều lần tuyên bố rằng ông rất hạnh phúc ở vị trí đang làm việc và hiện không có ý định trở thành CEO Apple.