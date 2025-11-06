AirPods Pro 3 gặp sự cố gây chảy máu tai

Theo SlashGear, một số chủ sở hữu AirPods Pro 3 gần đây báo cáo hiện tượng chảy máu tai khi sử dụng sản phẩm. Mặc dù chưa rõ mức độ phổ biến của vấn đề này, nhưng nhiều người đã chia sẻ trải nghiệm của họ trên Reddit.

Hình ảnh tai nghe AirPods Pro 3 dính máu được u/No-Supermarket-2671 chia sẻ ẢNH: REDDIT

Một người dùng với tên tài khoản u/No-Supermarket-2671 đã đăng tải hình ảnh tai nghe của mình có vết máu, cho biết chưa từng gặp phải tình trạng này với các loại tai nghe nhét tai khác. Một người dùng khác có tên tài khoản u/lost-in-the-slide cho biết không cảm thấy đau nhưng có một lượng máu nhỏ chảy ra sau khi đeo tai nghe một thời gian. Còn u/Muero đã gặp phải kích ứng và quyết định trả lại AirPods Pro 3 trước khi xảy ra chảy máu.

Mặc dù những báo cáo này gây lo ngại, nhưng cần lưu ý rằng không phải tất cả người dùng AirPods Pro 3 đều gặp phải vấn đề này. Trên thực tế, nhiều người vẫn sử dụng sản phẩm mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Không chỉ riêng AirPods Pro 3

Các chấn thương do tai nghe nhét tai gây ra không phải là hiện tượng mới và không chỉ xảy ra với sản phẩm của Apple. Trước đây, có những báo cáo về các mẫu AirPods cũ gây khó chịu và thậm chí khiến tai nghe chảy máu, cũng như các sản phẩm như Galaxy Buds Pro của Samsung cũng gặp điều tương tự.

Có nhiều suy đoán về nguyên nhân gây ra tình trạng chảy máu tai khi sử dụng AirPods Pro 3. Một giả thuyết phổ biến cho rằng tính năng theo dõi nhịp tim của tai nghe, vốn yêu cầu một cảm biến bổ sung, có thể là nguyên nhân. Cụ thể, cạnh sắc của cảm biến có thể không khít với phần còn lại của tai nghe, dẫn đến việc cắt vào da tai. Ngoài ra, hình dạng của tai nghe có thể không phù hợp với một số người, gây ra ma sát và chảy máu.

Mặc dù không phải ai cũng gặp phải tình trạng chảy máu khi đeo AirPods Pro 3, người dùng nên cẩn trọng và tìm hiểu cách ngăn ngừa đau tai khi sử dụng tai nghe. Đây là một vấn đề cần được chú ý khi sản phẩm ngày càng trở nên phổ biến hơn.