Al là động lực mới để tăng trưởng 2 con số

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo (Al) sẽ là "kiềng ba chân" - động lực mới đưa nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững. Đó là chia sẻ từ các chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp tại hội thảo: "Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới", do Báo Dân trí tổ chức chiều 27.5, tại Hà Nội.

Đầu tư 1 USD vào Al sẽ tạo ra 3,7 USD

Chia sẻ tại hội thảo, ông Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, cho rằng Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong nhiều năm liên tiếp, thì yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững và chuẩn mực ESG là yếu tố cốt lõi.

Hiện nay, tiêu dùng xanh đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới. Việt Nam có quy mô thị trường 7 triệu tỉ đồng (tương đương 290 tỉ USD), trong đó khoảng 84% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm xanh, sạch và có cam kết ESG. Xu hướng tiêu dùng xanh sẽ tạo áp lực buộc doanh nghiệp phải thay đổi mô hình sản xuất, nâng cao trách nhiệm môi trường, xã hội.

Ông Bình cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững và chuẩn mực ESG. Cụ thể, với quy mô vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 8,22 triệu tỉ đồng và chi thường xuyên khoảng 10,06 triệu tỉ đồng, Chính phủ không chỉ là cơ quan kiến tạo chính sách mà còn là "người tiêu dùng lớn nhất" của nền kinh tế.

"Thông qua mua sắm công, phân bổ vốn và lựa chọn dự án, Chính phủ có thể điều chỉnh hành vi doanh nghiệp theo hướng xanh hơn và có trách nhiệm hơn", ông Bình nói.

Dẫn chứng sự phát triển AI, ông Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital, cho rằng đây không chỉ là xu hướng mà đang trở thành yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới nếu chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Theo ông Cường, 1 USD đầu tư vào Al sẽ tạo ra 3,7 USD và đây là công cụ cốt lõi để doanh nghiệp tái cấu trúc hoạt động, là đòn bẩy để tăng năng suất, hình thành động lực tăng trưởng mới và giúp doanh nghiệp vượt bẫy thu nhập trung bình.

"Tích hợp AI vào chuỗi sản xuất kinh doanh là động lực quan trọng nhất trong giai đoạn tăng trưởng mới", ông Cường nói.

Al là động lực mới để tăng trưởng 2 con số

Ông Nguyễn Đình Thọ, Phó viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ, trong đó có Al là "chìa khóa" nâng cao năng suất và mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh, Al sẽ không lấy đi việc làm, ngược lại sẽ tạo ra nhiều việc làm, cơ hội tăng trưởng mới ẢNH: H.T

Ông Thọ cho rằng, tiến bộ công nghệ giúp việc khai thác tài nguyên hiệu quả hơn, làm năng suất lao động tăng lên, kéo giá thành sản phẩm giảm xuống, giúp thu nhập thực tế của người dân cải thiện, thúc đẩy tổng cầu và tạo động lực cho nền kinh tế phát triển mạnh hơn.



Ông Thọ cũng nhấn mạnh, những lo ngại hiện nay AI có thể thay thế con người tương tự như nỗi lo của thế kỷ 19. Nhưng ngược lại, AI sẽ giúp năng suất lao động tăng mạnh, chi phí giảm xuống và mở ra nhiều nhu cầu mới của thị trường. Thay vì làm mất việc làm, AI sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới trong các lĩnh vực như phần mềm, dịch vụ số và các ngành nghề dựa trên tri thức.

Trong năm qua, các ứng dụng do nhà phát triển Việt Nam tạo ra đạt khoảng 6 tỉ lượt tải trên toàn cầu, trong đó có tới 5,1 tỉ lượt đến từ thị trường quốc tế. Trung bình mỗi phút có khoảng 12.000 lượt tải ứng dụng của Việt Nam, tạo ra khoảng 49.000 việc làm; tốc độ tăng trưởng của ngành ứng dụng đạt tới 65%.



"Những con số này cho thấy tiềm năng rất lớn của nguồn nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo", ông Thọ nói và khẳng định, nếu tận dụng tốt định hướng từ Nghị quyết 57, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả tiềm năng con người. Việt Nam hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện năng suất lao động và mở rộng quy mô thị trường tiêu dùng của hơn 100 triệu dân và đây đang là cơ hội, thế mạnh của Việt Nam để tăng trưởng bền vững.