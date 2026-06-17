Ali Hoàng Dương tiết lộ chuyện cát sê khi mời em gái Trấn Thành đóng MV

Ali Hoàng Dương phát hành MV Thật hay mơ, sau quãng thời gian ấp ủ. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên giọng ca 9X trình làng trong năm 2026, trước thềm anh tham gia Tinh hà say hi. Dự án thu hút sự chú ý khi quy tụ 2 gương mặt trẻ là Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy.

Lý do Ali Hoàng Dương trở lại với ballad

Nam ca sĩ cho biết sau hành trình tìm tòi và trải nghiệm nhiều xu hướng âm nhạc hiện đại, anh nhận ra những ca khúc ballad vẫn là nơi khán giả cảm nhận rõ nhất giọng hát và cảm xúc của mình. "Sau một khoảng thời gian thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, tôi nhận ra điều khán giả luôn yêu thương và nhớ nhất ở mình vẫn là những ca khúc ballad. Đó là nơi giọng hát và cảm xúc của Ali được thể hiện rõ nhất", nam ca sĩ chia sẻ.

Ali Hoàng Dương bất ngờ "quay xe" với ballad sau thời gian dài thử nghiệm nhiều màu sắc ẢNH: NVCC

Nếu phần âm nhạc là lời tự sự, thì MV tiếp tục mở rộng câu chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh. “Tôi cảm thấy nếu chỉ kể một câu chuyện tình yêu theo cách quen thuộc thì có thể chưa đủ để mọi người cảm nhận trọn vẹn điều mình muốn truyền tải. MV cũng là cách tôi thể hiện sự trân trọng với nhiều dạng tình cảm khác nhau, từ tình bạn, tình yêu nam nữ cho đến những mối quan hệ không bị giới hạn bởi khuôn mẫu. Với tôi, tình yêu luôn có quyền tồn tại theo cách riêng của nó”, anh trải lòng.

Với Ali Hoàng Dương, dự án không đơn thuần là một sản phẩm đơn lẻ mà còn là bước khởi đầu cho định hướng nghệ thuật anh muốn theo đuổi trong thời gian tới. Giọng ca 9X bộc bạch thêm: “Đôi khi, trong quá trình đi vòng tròn để tìm kiếm những điều bên ngoài, mình lại quên mất giá trị cốt lõi của bản thân là gì. Vì vậy, tôi hy vọng đây sẽ là một dấu ấn mới trong hành trình âm nhạc của mình”.

Ali Hoàng Dương thuyết phục Uyển Ân, Võ Điền Gia Huy đóng MV ẢNH: NVCC

Nói về việc mời em gái Trấn Thành đóng MV, Ali Hoàng Dương kể ban đầu Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy không nhận lời ngay. Thay vào đó, nam ca sĩ phải gửi bài hát, chia sẻ ý tưởng câu chuyện để thuyết phục họ. “Tôi nghĩ điều khiến hai bạn nhận lời không nằm ở việc tụi mình thân nhau đến đâu, mà là vì hai bạn thực sự thích ca khúc và nhìn thấy được sự nghiêm túc của ê kíp dành cho dự án này”, anh khẳng định.

Khi được hỏi về cát sê của dàn diễn viên, Ali Hoàng Dương cho biết đây là điều nhiều người tò mò. Theo anh, khi đã làm việc thì bản thân muốn mọi thứ chuyên nghiệp nhất. “Tôi rất trân trọng thời gian, công sức và sự hỗ trợ của Uyển Ân cũng như Võ Điền Gia Huy dành cho dự án. Việc cả hai nhận lời tham gia đã là điều khiến tôi biết ơn rồi. Tôi cũng phải năn nỉ cả hai nhận cát sê đó, đến giờ vẫn còn năn nỉ”, anh bật mí.

Nói về kỳ vọng tìm bản hit cho sự nghiệp, Ali Hoàng Dương cho biết cũng có những giai đoạn anh trăn trở về điều này. Tuy nhiên, càng làm nghề lâu, anh càng nhận ra mỗi nghệ sĩ đều có hành trình riêng.

“Nhìn lại chặng đường vừa qua, tôi không nghĩ đó là thời gian lãng phí. Những lần thử nghiệm, những lần thành công hay chưa thành công đều giúp tôi hiểu rõ hơn bản thân và hiểu được khán giả muốn được nghe, được thưởng thức điều gì ở mình. Với MV Thật hay mơ lần này, tôi hy vọng đây sẽ là một dấu ấn mới trong hành trình âm nhạc của mình”, giọng ca 9X trải lòng.