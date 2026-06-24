Alibaba kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị đưa vào danh sách đen

Reuters hôm nay đưa tin Alibaba ngày 23.6 đã đệ đơn kiện Bộ Chiến tranh Mỹ lên tòa án liên bang tại San Jose (bang California), nhằm phản đối việc bị Mỹ đưa vào danh sách các doanh nghiệp có liên hệ với quân đội Trung Quốc.



Trụ sở chính của Alibaba ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc Ảnh: Reuters

Theo cáo buộc của Bộ Chiến tranh Mỹ, Alibaba đã đóng góp vào sự kết hợp quân sự - dân sự cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Bắc Kinh, thông qua các mối liên hệ với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Lầu Năm Góc cũng cho rằng tập đoàn này có quan hệ gián tiếp với Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc (SASAC).

Trong đơn kiện, Alibaba đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc trên và khẳng định các kết luận của Washington "không có cơ sở về mặt thực tế hay pháp luật", đồng thời phủ nhận việc các sản phẩm và dịch vụ của mình được phát triển cho các mục đích quốc phòng hoặc tình báo, vì doanh nghiệp được điều hành bởi một hội đồng quản trị độc lập, không thành viên nào có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Alibaba còn nói quyết định của Washington “thiếu cơ sở và mang tính áp đặt”, khiến tập đoàn phải đối mặt với những thiệt hại đáng kể về uy tín, đồng thời tạo ra các rào cản đối với quan hệ đối tác, đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Ngoài Alibaba, danh sách đen mới của Lầu Năm Góc còn có sự xuất hiện của các tập đoàn Trung Quốc khác như Baidu, BYD, NIO và WuXi AppTec. Đáng chú ý, WuXi AppTec đã khởi kiện Bộ Chiến tranh Mỹ từ ngày 11.6 với cáo buộc tương tự.

Trước đó ngày 8.6, Lầu Năm Góc đã mở rộng danh sách các "công ty quân sự Trung Quốc" lên 188 thực thể. Washington cho biết việc cập nhật danh sách phản ánh những lo ngại ngày càng tăng rằng quân đội Trung Quốc có thể tận dụng nguồn lực, công nghệ và năng lực từ khu vực tư nhân để phục vụ quá trình hiện đại hóa quốc phòng và phát triển vũ khí.

Theo quy định của Mỹ, kể từ ngày 30.6, các doanh nghiệp nằm trong danh sách "công ty quân sự Trung Quốc" sẽ không được phép cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ trực tiếp cho Bộ Chiến tranh Mỹ.

Bắt đầu từ năm 2027, Lầu Năm Góc cũng sẽ bị cấm ký hợp đồng mua hàng hóa và dịch vụ từ những doanh nghiệp này, kể cả thông qua các nhà thầu hoặc bên trung gian cũng không được phép.