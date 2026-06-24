Mỹ trừng phạt bổ sung Tập đoàn Prince của doanh nhân Trần Chí

Ngày 23.6, Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 26 thực thể liên quan đến Tập đoàn Prince, với lý do cáo buộc tập đoàn này thực hiện các hoạt động trộm cắp mạng và lừa đảo nhắm vào người Mỹ, theo Reuters.

Hành động này dựa trên quyết định năm 2025 của Bộ Tài chính Mỹ đối với Tập đoàn Prince, vốn có lợi ích trong mọi lĩnh vực từ bất động sản đến ngân hàng và hàng không.

Trung tâm thương mại Prince International Plaza của Tập đoàn Prince Holding Group tại Phnom Penh (Campuchia) ẢNH: AFP

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố: "Một ước tính của chính phủ Mỹ cho biết người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỉ USD vào năm 2024 do các hoạt động lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước đó".

Trong một hành động đồng thời, Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được các công ty con của Tập đoàn Huione - cũng có trụ sở tại Campuchia - sử dụng. Các công ty con này đã giúp chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo mạng vào lĩnh vực ngân hàng hợp pháp.

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Các trung tâm lừa đảo bị cáo buộc do Tập đoàn Prince vận hành được cho là đã sử dụng hạ tầng mạng lưới và tài khoản của Huione để tẩu tán, che giấu và hợp pháp hóa hàng tỉ USD chiếm đoạt được từ các nạn nhân trên toàn cầu trước khi đưa vào hệ thống ngân hàng chính thống.

Trong số các cá nhân bị nhắm mục tiêu trong lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ có Hu Xiaowei, người được mô tả là đứng thứ hai trong Tập đoàn Prince và là "anh cả" của doanh nhân Trần Chí (Chen Zhi), người đã bị trừng phạt vào năm 2025.

Bộ Tài chính cho hay ông Hu kiểm soát 3 công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Thông qua một trong số đó, ông này sở hữu một mạng lưới lớn các công ty được sử dụng để quản lý quỹ và tài sản.

Ông Trần Chí đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 sau một cuộc điều tra chung của Mỹ và Trung Quốc về tội phạm xuyên quốc gia. Bắc Kinh đã điều tra Tập đoàn Prince từ năm 2020.