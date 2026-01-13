Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia ngừng bán bất động sản của Prince Group sau vụ bắt ông Chen Zhi

Trí Đỗ
Trí Đỗ
13/01/2026 21:02 GMT+7

Campuchia đã quyết định tạm ngừng kinh doanh các dự án bất động sản hạng sang của Tập đoàn Prince Group sau khi nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Chen Zhi bị bắt.

Trong thông cáo phát đi tối 12.1, Cơ quan quản lý bất động sản Campuchia cho biết đã "tạm ngừng bán" căn hộ và nhà ở tại 4 dự án của Prince Group ở thủ đô Phnom Penh và một dự án khác tại thành phố ven biển Sihanoukville, theo AFP. 

Đây được xem là đòn giáng mạnh mới nhất nhằm vào Prince Group, tập đoàn đa quốc gia mà giới chức Mỹ mô tả là bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".

- Ảnh 1.

Hình ảnh bên ngoài tòa nhà của Tập đoàn Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia ngày 8.1.2026

ẢNH: AP

Giới chức Campuchia nhấn mạnh các cá nhân đã ký hợp đồng mua bán tại 5 dự án nói trên vẫn có nghĩa vụ hoàn tất giao dịch theo thỏa thuận. Những người đã thanh toán đầy đủ được phép chuyển nhượng tài sản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sở hữu với chính phủ.

Tại khu phức hợp The Pinnacle Residence ở Phnom Penh - còn được gọi là Prince Happiness Plaza, một số nhân viên cho biết văn phòng bán hàng đã đóng cửa. Một nhân viên giấu tên nói với AFP rằng lực lượng bán hàng đã bị thu hẹp từ tháng 10.2025. "Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra và chỉ hy vọng điều này không ảnh hưởng đến công việc của mình", người này cho biết.

Theo trang realestate.com.kh, khu tổ hợp dân cư - thương mại gồm các tòa tháp cao 47 tầng này đã hoàn thành vào năm 2024, với khoảng 75% trong gần 1.800 căn hộ đã được bán. Chủ đầu tư dự án là Prince Real Estate Cambodia, một công ty khác cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Tuần trước, ông Chen Zhi đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, theo thông báo chính thức của chính phủ 2 nước. Trước đó, vào tháng 10.2025, Mỹ đã truy tố doanh nhân gốc Hoa này với cáo buộc điều hành các mô hình đầu tư trực tuyến lừa đảo, thu về hàng tỉ USD, được triển khai bởi hàng trăm đối tượng bị đưa tới các khu phức hợp tại Campuchia, theo AFP.

Ông Chen Zhi cũng bị giới chức Mỹ cáo buộc gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền liên quan khoảng 127.271 bitcoin bị tịch thu, hiện có giá trị hơn 11 tỉ USD. Sau các cáo buộc này, nhiều cơ quan chức năng tại châu Âu, Mỹ và châu Á đã tiến hành hàng loạt vụ tịch thu tài sản nhắm vào Prince Group.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Campuchia cũng đưa Prince Bank, một công ty con của tập đoàn và đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, vào diện thanh lý. Prince Group đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.

Cũng trong ngày 12.1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã phát đi cảnh báo về các vụ lừa đảo việc làm và tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc, sau nhiều trường hợp bắt cóc và giam giữ trái phép. "Chúng tôi kêu gọi người dân không bị cám dỗ trước những 'công việc lương cao', vì điều này có thể dẫn đến các rủi ro nghiêm trọng như giam giữ trái pháp luật, bạo lực và thậm chí đe dọa tính mạng", tuyên bố nêu rõ.

Một nhóm điều tra chung của cảnh sát Campuchia và Hàn Quốc đã bắt giữ 26 nghi phạm có liên quan hành vi lừa đảo trực tuyến và đe dọa tình dục, nhằm vào công dân Hàn Quốc ở Campuchia.

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Prince Group Chen Zhi trung quốc lừa đảo
