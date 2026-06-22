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Thế giới

Nhật bắt giám đốc thuộc tập đoàn bị tố lừa đảo của doanh nhân Trần Chí

Văn Khoa
Văn Khoa
Kyodo News hôm nay 22.6 dẫn một số nguồn tin tiết lộ rằng một giám đốc điều hành thuộc Tập đoàn Prince Holding Group của doanh nhân Trần Chí (Chen Zhi) đã bị bắt giữ.

Các nguồn tin cho biết thêm cảnh sát Tokyo nghi ngờ giám đốc điều hành của Tập đoàn Prince Holding Group đã khai báo thay đổi địa chỉ gian lận sau khi chuyển đến Nhật Bản, hành vi bị xem là vi phạm luật chống làm giả và sử dụng hồ sơ điện tử chính thức.

Giám đốc điều hành này, sử dụng nhiều tên khác nhau, trong đó có cả tên Chen Xiao'er, được xác định là một công dân Síp gốc Hoa (44 tuổi). Nghi phạm bị cáo buộc đã khai báo gian lận vào tháng 4 tại quận Chuo thuộc thủ đô Tokyo và đã bị bắt giữ vào ngày 14.6.

Nhật bắt giám đốc thuộc tập đoàn bị tố lừa đảo của doanh nhân Trần Chí - Ảnh 1.

Trung tâm thương mại Prince International Plaza của Tập đoàn Prince Holding Group tại Phnom Penh, Campuchia

Ảnh: AFP

Nghi phạm khai với các nhà điều tra rằng ông đã chuyển đăng ký cư trú của mình đến Tokyo để xin thường trú tại Nhật Bản và giao thủ tục cho một người môi giới, theo các nguồn tin.

Cũng theo nguồn tin, Tập đoàn Prince Holding Group, do doanh nhân Trần Chí sáng lập và làm chủ tịch, bị cáo buộc đã dụ dỗ người từ nhiều quốc gia khác nhau bằng những lời mời làm việc giả mạo với mức lương cao, giam giữ và ép buộc họ tham gia các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới và những hoạt động tội phạm khác.

Vào tháng 10.2025, chính phủ Mỹ cáo buộc Trần Chí là chủ mưu đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, vận hành thông qua các trại lao động cưỡng bức. Bộ Tư pháp Mỹ gọi Prince Holding Group là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Tuy nhiên, tập đoàn này đã bác bỏ cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo.

Ông Trần Chí (39 tuổi) sinh ra tại Trung Quốc. Bộ Nội vụ Campuchia thông báo đã thu hồi quốc tịch của ông vào tháng 12.2025. Sau đó, tờ Khmer Times dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận ông Trần Chí đã bị bắt ở nước này và dẫn độ sang Trung Quốc vào ngày 7.1.2026.

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