Hơn 30 sĩ quan, cảnh sát Campuchia bị bắt vì tìm cách đánh cắp bằng chứng

Những người bị bắt nói trên bị cáo buộc âm mưu đột nhập một sòng bạc ở khu vực biên giới Prek Chak và đánh cắp các vật chứng được lưu giữ sau một chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến trước đó.

Hình ảnh được cho là một phần của khu phức hợp sòng bạc ở tỉnh Kampot của Campuchia đã bị giới chức đột kích vì nghi có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến gần đây

Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Các nghi phạm bị cáo buộc cắt khóa và đột nhập trái phép vào khu phức hợp sòng bạc, nơi trước đó đã bị giới chức khám xét vì nghi có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhằm lấy đi những đồ vật được xem là bằng chứng trong vụ án.

Theo các báo cáo được chính quyền địa phương xác nhận hôm 27.5, những người bị bắt giữ bao gồm các sĩ quan cấp cao và trung cấp từ nhiều đơn vị, trong đó có một phó cảnh sát tỉnh phụ trách vấn đề biên giới, thanh tra và phó thanh tra cảnh sát huyện, và chỉ huy đơn vị bảo vệ biên giới, cùng nhiều cảnh sát viên và cảnh sát viên quân cảnh.

Trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày, Cảnh sát tỉnh Kampot đã xác nhận vụ bắt giữ hơn 30 sĩ quan, cảnh sát viên và cảnh sát viên quân sự, cho hay họ đang tiến hành các thủ tục pháp lý.

Giới chức vẫn chưa tiết lộ danh tính của các sĩ quan liên quan hoặc các vật phẩm cụ thể bị đánh cắp từ sòng bạc. Giới chức vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, theo Khmer Times.