Đài Loan truy tố 62 người liên quan Prince Group, gồm ông trùm Trần Chí

Một chiếc Bugatti Chiron phiên bản thể thao nằm trong số các siêu xe được trưng bày trong dịp bán đấu giá ở Đài Loan có liên quan Prince Group hôm 2.3 ảnh: reuters

Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Trần Chí cũng nằm trong danh sách bị truy tố. Bị cáo vắng mặt này đã bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc xét xử hồi đầu năm nay.

Ông Trần Chí đồng thời là nhà sáng lập Prince Group, tập đoàn bị phía Mỹ cáo buộc là làm bình phong cho một đường dây lừa đảo trực tuyến và rửa tiền khổng lồ trị giá nhiều tỉ USD.

Trong thông báo được Reuters đăng tải lại hôm nay 4.3, các công tố viên cho biết Đài Loan là một trong những lãnh thổ mà Trần Chí chuyển lậu dòng tiền bất hợp pháp thông qua các công ty bình phong, mua sắm hàng hóa xa xỉ, xe thể thao và bất động sản.

"Việc này được thực hiện nhằm che giấu và ngụy trang nguồn gốc cũng như luồng tiền đến từ các hành vi phạm tội", thông báo nêu rõ.

Số tiền mà các thành viên của đường dây rửa tiền chuyển đến vùng lãnh thổ Đài Loan lên đến khoảng 10,8 tỉ đài tệ (339,12 triệu USD). Các bị cáo đã sử dụng tiền này để mua 24 bất động sản, 35 xe cộ, và 55,53 triệu đài tệ được cất giữ dưới dạng tiền mặt, túi xách hàng hiệu, giày dép xa xỉ.

Văn phòng công tố Đài Bắc cho biết hơn 5,5 tỉ đài tệ đã được tịch thu ở Đài Loan.

Kể từ khi ông trùm Trần Chí bị Campuchia tước quốc tịch và dẫn độ về Trung Quốc, hiện chưa rõ tung tích của ông này, và phía chính quyền Trung Quốc không cập nhật thông tin về đương sự.

Trước đó, hồi tháng 11.2025, Prince Group phủ nhận mọi hành vi sai phạm trong một tuyên bố được phát đi thông qua một hãng luật tại Mỹ.

Vào ngày 2.3, Đài Loan đã đưa 33 siêu xe, bao gồm dòng Ferrari, ra đấu giá. Đây là những tài sản có liên quan đến Prince Group bị giới hữu trách tịch thu trong khuôn khổ cuộc điều tra ở đảo Đài Loan.