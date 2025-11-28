Alicia Keys, nghệ sĩ sở hữu 17 giải Grammy sắp trình diễn tại Hà Nội

Sáng nay 28.11, Quỹ VinFuture thông báo nghệ sĩ Alicia Keys, người từng 17 lần đoạt giải Grammy sẽ trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội tối 5.12, tại lễ trao giải VinFuture 2025.

Alicia Keys, nghệ sĩ sở hữu 17 giải Grammy sắp trình diễn tại trung tâm Hà Nội ẢNH: QUỸ VINFUTURE

Lễ trao giải VinFuture 2025 là sự kiện tôn vinh trí tuệ và sáng tạo của nhân loại, vinh danh những đổi mới đột phá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho hành tinh.

Trong đó, màn trình diễn của Alicia Keys sẽ là một điểm nhấn nghệ thuật của buổi lễ, với mong muốn của ban tổ chức lễ trao giải là tạo sự hòa quyện cảm xúc thăng hoa giữa nghệ thuật và khoa học.

Theo Quỹ VinFuture, giọng hát của Alicia Keys, qua những ca khúc truyền cảm hứng, sẽ là lời tri ân gửi đến các nhà khoa học, nhà đổi mới và những người đang cống hiến không ngừng nghỉ để thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại.

"Cũng như những thành tựu khoa học góp phần nâng tầm cuộc sống và mở ra những tiến bộ mới, âm nhạc của Alicia Keys lan tỏa niềm tin rằng, mỗi người đều mang trong mình sức mạnh nội tại để vượt lên và tỏa sáng", đại diện Quỹ VinFuture chia sẻ.

Lễ trao giải VinFuture 2025 có chủ đề "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" là sự kiện tôn vinh các chủ nhân giải thưởng mùa thứ 5, chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và phát sóng đồng thời trên các kênh Facebook và YouTube chính thức của Quỹ VinFuture, bắt đầu từ 20 giờ (giờ Hà Nội) tối 5.12.

Lễ trao giải là lời tri ân sâu sắc của Quỹ VinFuture gửi tới những phát minh, thành tựu khoa học đột phá đang góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng tỉ người trên toàn thế giới, đồng thời mang đến những màn trình diễn thăng hoa, truyền viễn cảnh tươi sáng về một thế giới bền vững - nơi con người hòa hợp với thiên nhiên và mọi người đều bình đẳng.

Quỹ VinFuture là một tổ chức phi lợi nhuận được đồng sáng lập vào ngày 20.12.2020 bởi ông Phạm Nhật Vượng, tỉ phú đầu tiên của Việt Nam, cùng với phu nhân, bà Phạm Thu Hương. Hoạt động cốt lõi của quỹ là trao Giải thưởng VinFuture hàng năm cho các nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ mang tính đột phá, có tiềm năng tạo ra sự thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của con người.

Giải thưởng VinFuture gồm 4 hạng mục. Trong đó, giải thưởng chính trị giá 3 triệu USD là một trong những giải thưởng có giá trị lớn nhất trên thế giới; 3 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới.