'ALL - IN' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026

Khi một thùng tài liệu và một chiếc bánh mì không còn đủ nuôi sống hy vọng, Thịnh đặt cược tất cả vào một trò chơi cá cược đầy rủi ro ở 1 sòng bài bí mật để thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên, chiến thắng không chỉ đòi hỏi may mắn, mà còn là cuộc đấu tranh với chính lương tâm và những bóng tối đằng sau sự cám dỗ của tiền bạc.

Phim ngắn "ALL - IN" | Vietnamese 2026

Phim ngắn 'ALL - IN' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Tiếp nối thành công từ hai mùa trước, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 hướng đến việc tìm kiếm, phát hiện và đồng hành cùng những tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh. Không chỉ tạo cơ hội để các tác phẩm phim ngắn tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, sân chơi này còn góp phần nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và khuyến khích người trẻ mạnh dạn kể những câu chuyện mang dấu ấn cá nhân bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Xem thể lệ cuộc thi tại đây.



