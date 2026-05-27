'0314' | Phim ngắn Vietnamese 2026
TT Phát triển Nội dung số
27/05/2026 08:24 GMT+7

Phim ngắn '0314' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Trong phim ngắn '0314', Huy liên tục tỉnh dậy vào lúc 03:14 mỗi đêm, bị kéo vào vòng lặp nơi giấc mơ và thực tại chồng chéo. Những vết thương kỳ lạ dần xuất hiện trên cơ thể, trong khi một bản thể khác của chính mình âm thầm truy đuổi. Khi không gian biến dạng và lối thoát dần biến mất, liệu Huy đang tìm cách sống sót hay từng bước tiến sâu hơn vào cơn ác mộng vô tận?

Câu chuyện mang thông điệp về sự ám ảnh và vòng lặp tự hủy của con người khi không thể đối diện với nỗi sợ bên trong chính mình. Thực thể đáng sợ liên tục săn đuổi Huy thực chất là một phiên bản khác của anh, tượng trưng cho những tổn thương tâm lý, nỗi cô độc và sự mục ruỗng tinh thần bị dồn nén quá lâu. 

Mỗi lần tỉnh dậy, vết thương trên cơ thể ngày càng nặng hơn cho thấy những ám ảnh tinh thần không hề biến mất mà chỉ âm thầm ăn mòn con người. Không gian méo mó, thời gian dừng lại ở 03:14 và vòng lặp vô tận thể hiện trạng thái mắc kẹt giữa thực tại và ác mộng. Câu chuyện nhấn mạnh rằng điều đáng sợ nhất không phải ma quỷ bên ngoài, mà là phần bóng tối tồn tại bên trong mỗi con người.

Tiếp nối thành công từ hai mùa trước, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 hướng đến việc tìm kiếm, phát hiện và đồng hành cùng những tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh. Không chỉ tạo cơ hội để các tác phẩm phim ngắn tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, sân chơi này còn góp phần nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và khuyến khích người trẻ mạnh dạn kể những câu chuyện mang dấu ấn cá nhân bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Xem thể lệ cuộc thi tại đây.

Phim ngắn của Vietnamese sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
