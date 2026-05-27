'0314' | Phim ngắn Vietnamese 2026

Trong phim ngắn '0314', Huy liên tục tỉnh dậy vào lúc 03:14 mỗi đêm, bị kéo vào vòng lặp nơi giấc mơ và thực tại chồng chéo. Những vết thương kỳ lạ dần xuất hiện trên cơ thể, trong khi một bản thể khác của chính mình âm thầm truy đuổi. Khi không gian biến dạng và lối thoát dần biến mất, liệu Huy đang tìm cách sống sót hay từng bước tiến sâu hơn vào cơn ác mộng vô tận?

Phim ngắn '0314' | Vietnamese 2026

Câu chuyện mang thông điệp về sự ám ảnh và vòng lặp tự hủy của con người khi không thể đối diện với nỗi sợ bên trong chính mình. Thực thể đáng sợ liên tục săn đuổi Huy thực chất là một phiên bản khác của anh, tượng trưng cho những tổn thương tâm lý, nỗi cô độc và sự mục ruỗng tinh thần bị dồn nén quá lâu.

Mỗi lần tỉnh dậy, vết thương trên cơ thể ngày càng nặng hơn cho thấy những ám ảnh tinh thần không hề biến mất mà chỉ âm thầm ăn mòn con người. Không gian méo mó, thời gian dừng lại ở 03:14 và vòng lặp vô tận thể hiện trạng thái mắc kẹt giữa thực tại và ác mộng. Câu chuyện nhấn mạnh rằng điều đáng sợ nhất không phải ma quỷ bên ngoài, mà là phần bóng tối tồn tại bên trong mỗi con người.

Tiếp nối thành công từ hai mùa trước, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 hướng đến việc tìm kiếm, phát hiện và đồng hành cùng những tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh. Không chỉ tạo cơ hội để các tác phẩm phim ngắn tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, sân chơi này còn góp phần nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và khuyến khích người trẻ mạnh dạn kể những câu chuyện mang dấu ấn cá nhân bằng ngôn ngữ điện ảnh.