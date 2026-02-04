Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Y tế thông minh

Alo bác sĩ nghe: Người tăng huyết áp cần lưu ý về chế độ dinh dưỡng?

Lê Cầm
Lê Cầm
04/02/2026 00:10 GMT+7

'Chào bác sĩ, em năm nay mới 29 tuổi, bị tăng huyết áp. Bác sĩ cho em hỏi người tăng huyết áp nên ăn gì và hạn chế gì, cần lưu ý gì trong dinh dưỡng?'. (T.Hằng, ở Đồng Nai).

Bác sĩ Nguyễn Thu Hà, Tổ Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, trả lời: Tăng huyết áp (THA) là 1 bệnh mạn tính không lây và đang có xu hướng trẻ hóa. Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc thì lối sống và dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc kiểm soát ổn định chỉ số huyết áp.

Vì tăng huyết áp là một bệnh mạn tính do đó chúng ta phải “sống chung với lũ”. Bên cạnh việc uống thuốc đều, tái khám định kỳ thì dinh dưỡng và thay đổi lối sống là điều cần thiết. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hoạt động thể lực ít nhất 30 phút/ngày và ít nhất 5 ngày/tuần. Giữ chỉ số khối cơ thể (BMI) trong khoảng từ 18 đến 22 là tốt nhất. Bên cạnh đó, tránh căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Tránh xa thuốc lá vì đây là nguyên nhân chính gây ra hầu hết tất cả các loại bệnh.

Alo bác sĩ nghe: Người tăng huyết áp cần lưu ý về chế độ dinh dưỡng? - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hà

ẢNH: NSG

Người tăng huyết áp cần lưu ý về chế độ dinh dưỡng?

  • Nên giảm lượng muối trong khẩu phần ăn và hạn chế sử dụng đồ đóng hộp.
  • Hạn chế sử dụng các chất kích thích như: Rượu bia, thuốc lá, chè đặc, cà phê.
  • Trong bữa ăn, hạn chế nêm bột ngọt, hạt nêm vô bữa ăn (vì hiện nay chúng ta thường xuyên dùng hạt nêm thay thế muối trong bữa ăn) và trong bữa ăn nên giảm dùng thêm nước chấm mặn.
  • Hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn như: Mì gói, xúc xích, mắm muối, khô, rau củ muối.
Alo bác sĩ nghe: Người tăng huyết áp cần lưu ý về chế độ dinh dưỡng? - Ảnh 2.

Nên chọn thịt trắng (thịt gà) hoặc thịt nạc, không nên ăn da, nội tạng

ẢNH: AI

  • Tăng cường trái cây, rau củ và các loại ngũ cốc và hạt (ví dụ như hạt óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ,…). Có thể sử dụng thêm nước chè xanh, nước đậu, nước rau luộc giúp lợi tiểu, an thần và hạ huyết áp. Ngoài ra có thể bổ sung thêm sữa và các chế phẩm từ sữa để bổ sung canxi (tốt nhất là các sản phẩm sữa không đường, tách béo…).
  • Nên chọn thịt trắng (thịt gà) hoặc thịt nạc, không nên ăn da, nội tạng. Hạn chế ăn mỡ động vật, nên sử dụng mỡ thực vật (như dầu nành, dầu phộng,…). Tăng cường ăn cá tối thiểu 3 lần/tuần vì trong mỡ cá có chứa Omega 3 rất tốt cho tim mạch.

Do lối sống và đời sống cải thiện do đó hiện nay bệnh tăng huyết áp đang có xu hướng trẻ hóa. Việc điều trị và quản lý tăng huyết áp nói dễ mà khó - khó mà dễ, vì bên cạnh việc điều trị của bác sĩ thì bản thân bệnh nhân chính là nhân tố quyết định đến việc cải thiện và duy trì chất lượng cuộc sống.

Khám phá thêm chủ đề

Tăng huyết áp dinh dưỡng thực phẩm Chỉ số khối cơ thể thực phẩm chế biến sẵn Alo bác sĩ nghe - Y tế thông minh
