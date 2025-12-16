Alpha7 Esports vô địch PUBG Mobile thế giới, Việt Nam lỡ hẹn

Vòng chung kết của giải đấu danh giá nhất hành tinh bộ môn PUBG Mobile 2025 đã hạ màn sau ba ngày tranh tài gay cấn, từ 12 đến 14.12, tại Bangkok (Thái Lan). Đội tuyển Alpha7 Esports đến từ Brazil đã giành chức vô địch PMGC 2025 sau màn tranh tài kịch tính với tổng 142 điểm. Đội tuyển ULF Esports về nhì và Alpha Gaming đứng hạng ba.

Đội tuyển Alpha7 Esports đến từ Brazil nâng cao cúp vô địch PMGC 2025 tại Thái Lan ẢNH: BTC

Diễn biến Chung kết PUBG Mobile thế giới 2025

Nhà vô địch PUBG Mobile 2025 khởi đầu Chung kết khá chậm rãi. Họ giành được 24 điểm, đứng vị trí thứ 4 trong ngày thi đấu đầu tiên. Trong khi đó, D'Xavier đã có khởi đầu quyết liệt, giành một Chicken Dinner trị giá 18 điểm và leo lên dẫn trước. Theo sát là Alpha Gaming nhờ giành chiến thắng sớm, DRX đứng thứ ba.

Thế trận đảo ngược trong ngày thi đấu thứ hai khi Alpha7 Esports nhảy vọt từ vị trí thứ 4 lên dẫn đầu với tổng cộng 115 điểm, nhờ chiến thắng trận đấu thứ 8 và thứ 9. D'Xavier lại có một ngày thi đấu chật vật và tụt từ hạng nhất xuống hạng 7 khi chỉ giành được 18 điểm qua 6 trận đấu. Trong khi đó, DRX và Alpha Gaming vẫn đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3, vững chân trong top 3 đội tuyển hàng đầu PMGC 2025.

Ngày thi đấu thứ ba, cũng là ngày cuối cùng mang đến loạt khoảnh khắc nghẹt thở khi ban tổ chức áp dụng luật SMASH: đội đầu tiên đạt 125 điểm và giành thêm một Chicken Dinner sẽ vô địch; hoặc chiến thắng sẽ thuộc về đội có tổng điểm cao nhất sau sáu trận đấu.

Ở trận 13, ULF giành một Chicken Dinner ấn tượng 24 điểm, theo sau là Alpha Gaming ghi một Chicken Dinner 25 điểm trong trận 14. Sau đó, Alpha7 Esports trở thành đội đầu tiên chạm ngưỡng 125 điểm. ULF Esports và Alpha Gaming bám sát phía sau, nghĩa là bất kỳ đội nào trong ba đội này chỉ cần thêm một Chicken Dinner nữa là có thể giành chức vô địch.

Áp lực được đẩy lên đỉnh điểm khi ULF và Alpha Gaming bị loại sau màn đối đầu căng thẳng. Alpha7 Esports nắm bắt cơ hội và khép lại Chung kết với tổng 142 điểm, đăng quang ngôi vô địch.

Trong khi đó, tuyển thủ TOP của đội Alpha Gaming đến từ Mông Cổ được trao danh hiệu MVP Chung kết, cùng một chiếc Porsche Cayenne, cho màn trình diễn ấn tượng trên đấu trường.

Hai đại diện của Việt Nam là D'Xavier (DX) và Team Flash bước vào giải PMGC 2025 với tâm thế quyết tâm cao, nhưng phải dừng bước ở top 7 và top 16.

Thông báo quan trọng cho năm 2026

Trong khuôn khổ lễ hội, Rick Li, nhà sản xuất PUBG Mobile cũng công bố những cập nhật của trò chơi, bao gồm thông báo về thỏa thuận hợp tác mang tính bước ngoặt với Ferrari và đội đua Công thức 1 nổi tiếng thế giới của họ, Scuderia Ferrari HP, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Ông Li cũng chia sẻ thêm về tầm nhìn tương lai của PUBG Mobile với định hướng "Beyond Battle Royale" (Vượt xa Battle Royale), hứa hẹn nhiều cải tiến lớn về cách chơi và nền tảng.

World of Wonder (WOW) 1.0 ra mắt thành công năm 2025 đã tạo cơ hội để người chơi đảm nhận thêm vai trò nhà sáng tạo, khi PUBG Mobile cung cấp công cụ và nền tảng cho phép họ thể hiện ý tưởng sáng tạo trong game. Đến nay, đã có 5,4 triệu bản đồ do người dùng tạo ra trong WOW, thu hút hàng triệu lượt chơi trên thế giới. Nhằm tri ân sự ủng hộ của người chơi và ghi nhận sức sáng tạo đáng kinh ngạc trong cộng đồng PUBG Mobile, nhà sản xuất công bố tổng giải thưởng 10 triệu USD trong năm 2026 dành cho các nhà sáng tạo trong hệ sinh thái WOW.

PUBG Mobile cũng nhấn mạnh về các biện pháp nhằm đảm bảo một chiến trường công bằng và thú vị. Nền tảng đã xử lý nghiêm khắc 13 triệu trường hợp gian lận và các hành vi vi phạm.