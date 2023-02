Ấm lòng buổi ký thỏa thuận đầu năm cho trẻ mồ côi

Lần thứ hai đến với chương trình

Ông Phạm Sơn Tùng, Trưởng ban điều hành Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam, cho biết đây là lần thứ hai đến với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên với mong muốn góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào trách nhiệm chung của xã hội, để phần nào vơi bớt gánh nặng cho các trẻ và gia đình chẳng may có người thân qua đời do đại dịch Covid-19. "Việc làm này thể hiện mong muốn chung của mọi người là mong các trẻ có thêm điều kiện để học tập tốt hơn, các gia đình vơi bớt phần nào khó khăn, bởi trẻ em là nền của gia đình và xã hội trong tương lai", ông Tùng chia sẻ. Cũng theo ông Tùng, lần ký bảo trợ thứ hai này có sự chung tay của các thành viên có hoạt động kinh doanh tốt.

Chị Phạm Thị Hoài Thu trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho em N.T.T

NHẬT THỊNH

Dưới sự chứng kiến của luật sư Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc Công ty luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam, và bà Phan Thị Hồng Tâm, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ báo chí Ngòi Bút Vàng (GoldenPen), phần ký kết thỏa thuận bảo trợ 3 bên giữa Báo Thanh Niên, các thành viên của Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam, và gia đình các trẻ đã diễn ra trong không khí ấm áp nhưng không kém phần trang trọng.

Theo đó, em T.B.N (16 tuổi, Q.8) được bảo trợ mỗi tháng 3 triệu đồng, số tiền do chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo, anh Lê Đức Thiện tài trợ; em M.N.H (15 tuổi, Q.8) được bảo trợ 2,5 triệu đồng/tháng do chị Trương Thị Hồng Phúc, anh Phan Văn Trụ tài trợ; em T.H.A (9 tuổi, Q.Gò Vấp) được bảo trợ 2 triệu đồng/tháng do anh Phạm Hồng Ru, chị Trần Thị Ràng tài trợ; em H.T.Ph (9 tuổi, H.Bình Chánh) được bảo trợ 2 triệu đồng/tháng do anh Ngô Văn Sáu, chị Võ Thị Phước tài trợ; em N.T.T (14 tuổi, Q.8) được nhận 2,5 triệu đồng/tháng do chị Phạm Thị Hoài Thu tài trợ; chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và anh Đỗ Trung Hiếu Anh tài trợ cho hai em T.T.T (16 tuổi, Q.Bình Tân) số tiền 3 triệu đồng/tháng và L.T.Đ (14 tuổi, Q.8, cùng TP.HCM) số tiền 2,5 triệu đồng/tháng. Số tiền bảo trợ tháng đầu tiên cũng đã được các anh chị trao tận tay các cháu ngay sau phần ký thỏa thuận.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú (phải) tiếp nhận biểu trưng 210 triệu đồng từ ông Phạm Sơn Tùng

G IA ĐÌNH VƠI BỚT NHỌC NHẰN

Anh Nguyễn Thanh Phong (ngụ đường Bình Đông, P.15, Q.8), ba của em N.T.T, tâm sự: Từ ngày vợ mất do Covid-19 khi sinh đứa con thứ ba vào tháng 7.2021, anh không còn khái niệm về thời gian rảnh rỗi là gì. Ngày làm việc của anh bắt đầu từ 7 giờ cho đến 17 giờ, làm công nhân kho hàng và chở hàng cho công ty giấy. Sau đó, anh tranh thủ đón 2 con từ trường về nhà và phụ bà nội lo cho bé nhỏ mới được 18 tháng tuổi. Ăn uống xong, khoảng 19 giờ anh lại tất bật chạy qua khu vực chành xe ở đường Võ Văn Kiệt để bốc xếp hàng hóa cho nhà xe. Anh Phong nói: "Bây giờ tui phải cố gắng làm một lúc 2 công việc như vậy mới có tiền nuôi 3 đứa con ăn học, thấy vậy chứ hằng ngày đủ thứ tiền để chi. May mà có bà nội giữ cháu nhỏ để tui yên tâm đi làm, còn ông nội thì chạy xe ôm phụ tiền đóng học phí cho một đứa lớp 8 và một đứa lớp 5".

Khi hay tin con gái N.T.T nhận được bảo trợ mỗi tháng 2,5 triệu đồng, anh Phong chia sẻ: "Có thêm sự bảo trợ này từ Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam cho N.T.T trong một năm, với tôi là một niềm vui vô cùng lớn…".

Luật sư Nguyễn Minh Thuận trao tặng hoa cho các thành viên của Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam

Nhắc đến gia đình mình, chị Nguyễn Thị Kim Chi (ngụ KP.4, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) không khỏi bùi ngùi: "Trước đây cả hai vợ chồng đều làm thuê ở quán cơm bên Q.3 nhưng tiền thuê nhà, chi phí đắt đỏ quá không đủ nuôi con ăn học nên dời nhà về Q.Bình Tân. Về đây, chúng tôi thuê mảnh đất trống, dựng tôn làm chỗ vừa bán cơm bình dân, vừa là chỗ ở cho hai vợ chồng và hai đứa con sinh sống. Cứ ngỡ mình sẽ được yên ổn để lo cho hai con ăn học tới nơi tới chốn, nhưng không ngờ dịch Covid -19 đã khiến chồng tôi ra đi mãi mãi. Hôm nay, được Báo Thanh Niên kết nối bảo trợ cho T.T.T mỗi tháng 3 triệu đồng trong vòng 1 năm, tôi mừng lắm. Số tiền này giúp tôi yên tâm lo phần học phí bán trú cho con trai trong thời gian tới".

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, và luật sư Nguyễn Minh Thuận trao tặng hoa thay cho lời tri ân đến Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam cùng các thành viên của quỹ đã chung tay bảo trợ cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Nhà báo Nguyễn Đức Tú chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam cùng các thành viên của quỹ đã dành cho các trẻ. Mong rằng sự bảo trợ kịp thời này sẽ giúp cho các trẻ và gia đình có thêm động lực để học tập, vươn lên trong cuộc sống".