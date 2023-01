Cùng con đi tiếp cuộc đời: Trao tặng yêu thương ngày đầu năm mới

“Ai cũng hết lòng thương yêu các cháu !”

Buổi sáng, điểm đến đầu tiên của đoàn là gia đình 3 trẻ mồ côi H.N.T (11 tuổi), H.Q.X (5 tuổi), H.N.H (4 tuổi), đang thuê trọ tại cư xá Phú Lâm, thuộc P.10, Q.6. Mẹ mất do Covid-19, cha bỏ đi từ khi cháu H. còn trong bụng mẹ, hiện cháu đang được ông bà ngoại chăm sóc. Khi đoàn đến phòng trọ, các cháu nhỏ và ông bà của các cháu là Hàng Hữu Nghĩa và Phùng Tú Lan mừng rỡ: “Chào chú Toàn và các anh chị. Thật ấm áp và vui mừng khi đầu năm mới gia đình được lãnh đạo Báo Thanh Niên và các anh chị phóng viên đến thăm và chúc tết”. Sau khi thăm hỏi, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn lì xì mỗi cháu 3 triệu đồng. “Số tiền bạn đọc đóng góp cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, chúng tôi chia sẻ với gia đình để chăm lo cho các cháu. Mọi người ai cũng hết lòng chia sẻ và thương yêu các cháu. Rất mong hai bác tiếp tục vượt qua khó khăn, thương yêu, chăm sóc và dạy dỗ các cháu nên người”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn xúc động chúc tết gia đình.

NHẬT THỊNH

Điểm đến tiếp theo là phòng trọ của 4 mẹ con chị Thái Thị Hoài Nam (44 tuổi) ở P.An Lạc, Q.Bình Tân. Chồng chị Hoài Nam mất vào tháng 8.2021 do Covid-19. Căn phòng rộng chưa tới 10 m2, chỉ có những vật dụng cần thiết tối thiểu, là không gian sống của 4 mẹ con. Từ ngày anh N.V.T, chồng chị Nam, ra đi, chị phải xoay xở đủ thứ nghề, từ may gia công, sửa đồ thuê đến chạy xe ôm, chở hàng thuê, chạy chợ bán hàng… để nuôi 2 bé song sinh 4 tuổi N.T.M.T, N.T.M.T và bé lớn N.T.M.T (15 tuổi). Trao cho các cháu những phong bì lì xì mừng năm mới, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chúc mẹ con chị Hoài Nam nhiều sức khỏe, cố gắng vượt qua đau thương để bước về phía trước. Chị Hoài Nam bày tỏ: “Đây là cái tết thứ 2 các cháu thiếu vắng cha, nhưng nhờ Báo Thanh Niên và mọi người chung tay giúp đỡ nên mẹ con tôi bớt đơn côi”.

'Cố gắng vượt qua đau thương đi về phía trước'

Dành phần tiền lì xì cho việc học

Trong con hẻm loanh quanh, sâu hun hút, nhiều đoạn gập ghềnh ở P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ trống trước trống sau là nơi ở của gia đình ông Nguyễn Thanh (51 tuổi) và 4 con: N.T.T.H (17 tuổi), N.T.N.H (14 tuổi), N.T.N.C (12 tuổi), N.T.P (9 tuổi). Vợ ông ra đi trong những ngày đỉnh dịch Covid-19 vào tháng 8.2021, để lại cho ông 4 đứa con thơ, khiến ông trăm mối ngổn ngang. Từ trước đến nay, công việc của ông là đi sửa xe tự do, ai kêu đâu làm đó, việc nhà và chăm sóc 4 con do vợ ông quán xuyến, ngoài ra bà còn nhận sửa quần áo để cùng lo cho gia đình. Bà mất, một mình ông phải vừa bươn chải kiếm tiền vừa lo đưa đón, tính toán việc ăn uống, học hành của các con, cả một sự thách thức rất lớn. Trước hoàn cảnh gia đình ông, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã tìm kiếm và bảo trợ cho cả 4 trẻ, để các cháu vẫn được tiếp bước tới trường. Đón nhận phong bao lì xì 3 triệu đồng từ Báo Thanh Niên trong ngày đầu năm mới, em N.T.P mừng reo: “Đây là số tiền lớn đối với con. Con sẽ để dành đóng tiền học, mua bộ quần áo võ thuật mới để chuẩn bị thi lên đai”.

B.H

Ghé thăm em Đ.N.B.H (15 tuổi) ở đường Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, mẹ của em là chị Phạm Thị Hòa Bình (48 tuổi), cho biết: “Hôm nay bé có vẻ khỏe hơn một chút, bàn tay hồng hào lên như vầy là chỉ số máu vẫn còn trên 5.0, chứ tụt xuống 4.0 là phải đi truyền máu rồi”. Em Đ.N.B.H là một trong 286 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ. Tuy nhiên, hoàn cảnh của em khá đặc biệt, ngoài việc không còn cha bên cạnh thì em đang mang trong mình bệnh thiếu máu từ lúc 2 tuổi. Để duy trì sự sống, hằng tháng chị Bình phải đưa con đi truyền máu từ 2-3 lần, mỗi lần tốn khoảng 3 triệu đồng (đã có BHYT), một số tiền quá lớn so với công việc sửa quần áo tại nhà của chị. Do vậy, khi được Báo Thanh Niên lì xì số tiền 3 triệu đồng, em Đ.N.B.H rất hồ hởi: “Số tiền này sẽ đủ cho con truyền máu tháng tới, mẹ khỏi phải lo lắng là đầu năm không ai sửa đồ nên không có tiền nữa. Con vui lắm, con cám ơn Báo Thanh Niên và các độc giả tốt bụng đã quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh của con. Con hứa sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để không phụ công ơn của mẹ và mọi người”.

Phần quà rất ý nghĩa

Tại P.4, Q.8, nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc, đã thăm hỏi, chúc tết và lì xì cho cháu L.M.Đ, 14 tuổi, nhà ở đường Hồ Thành Biên, là con của bà Trần Thị Bảy (56 tuổi). Chồng bà Bảy là ông L.M.T đã qua đời vì Covid-19 vào cuối tháng 8.2021. Mân mê phong bì lì xì trên tay, em L.M.Đ vui mừng nói: “Con cảm ơn các cô chú ở Báo Thanh Niên nhiều lắm. Từ ngày được báo quan tâm, con đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ các cô chú trong báo. Con được lên tòa soạn để nhận quà, được bảo trợ hằng tháng, và nay còn được lì xì tết nữa. Các cô chú như người thân của con vậy”.

Đón tiếp chúng tôi trong căn phòng trọ nhỏ ở đường Đào Cam Mộc cũng ở P.4, Q.8, bà Nguyễn Thị Bích Thủy (53 tuổi) và con trai H.M.T, 13 tuổi, rất vui và cảm động. Chồng bà Thủy là ông H.N.M đã qua đời vào ngày 4.9.2021 vì Covid-19. Sau khi chồng mất, bà Thủy và con thuê trọ ở đây. Ngày ngày, bà đi phụ việc nhà, lượm ve chai bán, trả tiền nhà trọ hết 2 triệu đồng, còn lại bao nhiêu thì mẹ con chi tiêu bấy nhiêu. Tháng 11.2022, cháu H.M.T được Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ lâu dài đến năm 18 tuổi, giúp bà Thủy vơi bớt phần nào nỗi lo tiền học cho con. “Nếu không có chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của quý báo, mẹ con tôi còn vất vả nhiều. Đầu năm mới, mẹ con tôi còn được lãnh đạo của báo đến thăm, lì xì cho cháu 3 triệu đồng, đây là món quà đầu năm rất lớn, quá ý nghĩa với mẹ con tôi. Xin cảm ơn báo rất nhiều, kính chúc các cô chú anh chị trong báo một năm mới thành công để có thể giúp đỡ nhiều hoàn cảnh như mẹ con tôi”, bà Thủy xúc động nói.