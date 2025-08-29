Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn bao nhiêu đường mỗi ngày là tốt?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
29/08/2025 15:14 GMT+7

Việc kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể mỗi ngày đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Ăn quá nhiều đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2, béo phì, bệnh tim mạch và nhiều vấn đề khác, theo trang Cleveland Clinic.

Theo Hướng dẫn Dinh dưỡng của chính phủ Mỹ, đường bổ sung không nên vượt quá 10% tổng năng lượng hằng ngày. Với một người trưởng thành tiêu thụ khoảng 2.000 calo mỗi ngày, lượng đường bổ sung tối đa chỉ nên ở mức 200 calo, tương đương 48 gram. Trên thực tế, chỉ một lon nước ngọt đã có thể chứa gần bằng toàn bộ lượng đường bổ sung của cả ngày.

Còn theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, phụ nữ và trẻ em trên 2 tuổi chỉ nên dùng tối đa 25 gram đường bổ sung mỗi ngày, trong khi nam giới được phép dùng tối đa 36 gram mỗi ngày. Đây là giới hạn an toàn để hạn chế tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Ăn bao nhiêu đường mỗi ngày là tốt? - Ảnh 1.

Ăn quá nhiều đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2, béo phì, bệnh tim mạch và nhiều vấn đề khác

Ảnh: AI

Đường tự nhiên không phải mối lo chính

Đường không chỉ có trong thực phẩm chế biến mà còn tồn tại tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm như trái cây và sữa.

Bà Beth Czerwony, chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ, giải thích rằng cơ thể thường xử lý đường tự nhiên tốt hơn so với đường bổ sung. Thực phẩm tự nhiên chứa đường thường đi kèm với vitamin, khoáng chất và chất xơ có lợi cho sức khỏe.

Một quả chuối hay một cốc sữa 200 ml có thể chứa lượng đường đáng kể, nhưng đồng thời cũng cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết. Khả năng ăn quá nhiều trái cây hoặc uống quá nhiều sữa cũng thấp hơn nhiều so với việc ăn bánh ngọt.

Cách giảm lượng đường bổ sung

Một trong những bước quan trọng là theo dõi khẩu phần ăn. Việc ghi lại thực phẩm tiêu thụ mỗi ngày giúp xác định rõ nguồn gốc đường bổ sung và lượng nạp vào. Nhiều ứng dụng trên điện thoại có thể hỗ trợ theo dõi nhờ chức năng quét mã vạch hoặc nhập liệu thủ công.

Đọc kỹ nhãn dinh dưỡng trên bao bì cũng rất quan trọng. Mỗi sản phẩm đều ghi rõ lượng đường bổ sung tính theo khẩu phần và tỷ lệ phần trăm so với tổng nhu cầu hằng ngày. Chuyên gia khuyến nghị nên tránh các sản phẩm có từ 10 gram đường bổ sung.

Người tiêu dùng cũng cần lưu ý đến các tên gọi khác của đường trong danh mục thành phần như siro ngô giàu fructose, sucrose, dextrose, maltose, mật trái cây hay malt syrup. Đây đều là các dạng đường bổ sung mà nhiều người không nhận ra.

Không chỉ kẹo, bánh ngọt hay kem mới là nguồn đường lớn. Nhiều loại thực phẩm ít ai ngờ đến cũng chứa lượng đường cao, như tương cà, nước sốt salad, nước trái cây đóng hộp, nước tăng lực, cà phê pha sẵn, ngũ cốc ăn sáng, trái cây đóng hộp, trái cây sấy khô...

Khám phá thêm chủ đề

Đường đường bổ sung đường tự nhiên trái cây tiểu đường béo phì Tim mạch
