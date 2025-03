Ăn bữa cơm trong bao lâu là tốt cho sức khỏe nhất?

Để cải thiện sức khỏe, mọi người có xu hướng tập trung vào các loại thực phẩm nạp vào. Nhưng bạn có biết tốc độ ăn cũng quan trọng không kém.

Và ăn cơm quá nhanh có thể gây ra những rủi ro cho sức khỏe, theo trang tin y khoa Medical Express.

Sau đây, các nhà khoa học chỉ ra một số mẹo để bạn ăn chậm lại và tập thói quen ăn uống có ý thức hơn.

Nên dành hơn 20 phút để ăn xong bữa cơm, lý tưởng nhất là khoảng 30 phút, để não có đủ thời gian bắt kịp với dạ dày ẢNH MINH HỌA: AI

Làm thế nào để ăn cơm không quá nhanh và tận hưởng bữa ăn trọn vẹn?

Tiến sĩ Leslie Heinberg, Giáo sư y khoa tại Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), giải thích: Nếu bạn thường ăn cơm xong bữa trong vòng chưa đầy 20 phút, thì bạn đang ăn quá nhanh.

Cơ thể mất 20 phút để gửi thông điệp đến não rằng bạn đã no. Nếu ăn nhanh, bạn sẽ tiêu thụ nhiều thức ăn hơn trong 20 phút so với người ăn chậm. Khi người ăn nhanh nhận được tín hiệu no thì đã quá muộn, họ đã ăn quá nhiều và cảm thấy no một cách khó chịu, tiến sĩ Heinberg cho biết, theo Medical Express.

Bữa cơm nên kéo dài bao lâu?

Đầu tiên, hãy đảm bảo dành đủ thời gian cho mỗi bữa ăn. Ăn chậm hơn giúp bạn thưởng thức bữa ăn và cảm thấy no trước khi ăn quá nhiều.

Tiến sĩ Heinberg khuyên nên dành hơn 20 phút để ăn xong bữa, lý tưởng nhất là khoảng 30 phút, để não có đủ thời gian bắt kịp với dạ dày.

Chuyên gia cũng chỉ ra một số mẹo đơn giản giúp ăn chậm lại.

Đầu tiên, hãy tắt TV và đặt điện thoại xuống

Phải mất khoảng 20 phút để dạ dày truyền đạt thông tin đến não rằng nó đã no. Vì vậy, ăn nhanh, bạn có thể bỏ lỡ những tín hiệu này và rất dễ ăn quá no ẢNH MINH HỌA: AI

Tiến sĩ Heinberg cho biết: Nếu ăn trong khi xem TV, mọi người có xu hướng ăn cho đến khi có quảng cáo hoặc chương trình kết thúc, đồng thời ít chú ý đến các tín hiệu của chính cơ thể cho biết rằng nó đã no. Làm việc khác trong khi ăn, chúng ta sẽ ăn ít chánh niệm hơn, dẫn đến ăn nhiều hơn. Cô cho biết khi tập trung vào việc ăn, mọi người sẽ thưởng thức bữa ăn nhiều hơn và ăn ít lại.

Tiến sĩ cũng thừa nhận tốc độ ăn là thói quen ăn sâu vào tiềm thức, nhưng vẫn có thể thay đổi.

Tiến sĩ gợi ý những việc như sử dụng tay không thuận để ăn, thử những dụng cụ mà bạn thường không dùng hoặc hớp ngụm nước khi bữa ăn gần xong.

Cô Sarah Berry, chuyên gia dinh dưỡng tại ZOE - công ty dinh dưỡng của Anh, khuyên nếu được, hãy chú ý đến hương vị và cảm giác khi ăn. Cô giải thích: Nếu không tập trung, chúng ta rất dễ ăn nhanh hơn và không nhận ra mình đã ăn bao nhiêu.

Nhai kỹ thức ăn

Một trong những điều đơn giản nhất cần làm là nhai lâu hơn, chuyên gia Helen McCarthy, nhà tâm lý học lâm sàng của Hiệp hội Tâm lý học Anh, cho biết.

Chuyên gia McCarthy khuyên: Nếu nhai từng miếng lâu hơn một chút, quá trình ăn sẽ chậm lại.

Loại thực phẩm cũng có thể tạo ra sự khác biệt, như thức ăn chế biến kỹ hoặc thức ăn nhanh thường mềm hơn nên dễ ăn nhanh hơn nhiều.

Chuyên gia McCarthy cho biết: Khó có thể ăn rau và đạm với tốc độ nhanh bằng ăn thức ăn được chế biến kỹ và ít cần nhai hơn.