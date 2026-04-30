Sức khỏe

Ăn cá: Chuyên gia bật mí cách hấp thu omega-3 hiệu quả

Nguyễn Vy
30/04/2026 10:50 GMT+7

Cá từ lâu được xem là thực phẩm tốt cho tim mạch nhờ giàu omega-3, dưỡng chất giúp giảm mỡ máu và hạn chế viêm.

Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn về thời điểm ăn cá để đạt hiệu quả cao nhất cho sức khỏe.

Thực tế cho thấy lợi ích của omega-3 không đến từ một bữa ăn cụ thể mà phụ thuộc vào thói quen duy trì lâu dài, theo trang sức khỏe Health.

Bà Jillian Kubala, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết khi cơ thể được bổ sung đều đặn, omega-3 sẽ tích lũy và phát huy tác dụng rõ rệt trong việc bảo vệ tim, ổn định huyết áp và cải thiện tuần hoàn.

Ăn cá lúc nào để hấp thu omega-3 tối đa? Chuyên gia bật mí 'thời điểm vàng' - Ảnh 1.

Cá mòi giàu omega-3 và ít tích lũy thủy ngân

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Duy trì đều đặn quan trọng hơn thời điểm

Omega-3 tích lũy dần trong cơ thể theo thời gian. Cơ thể giữ mức ổn định khi duy trì ăn cá béo hoặc bổ sung omega-3 thường xuyên. Dưỡng chất này không tạo tác động tức thì như một số chất ảnh hưởng đến giấc ngủ hay tâm trạng.

Việc bổ sung omega-3 lâu dài giúp giảm triglyceride, cải thiện cholesterol và giảm viêm. Hiệu quả này chỉ rõ khi duy trì đều đặn trong chế độ ăn tốt cho tim.

Omega-3 hỗ trợ tim mạch ra sao?

Omega-3 gồm EPA và DHA giúp kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể. Hai hoạt chất này còn hỗ trợ chức năng mạch máu, giúp lưu thông ổn định.

Omega-3 tham gia điều hòa mỡ máu, gồm triglyceride và cholesterol. Nhờ đó, nguy cơ xơ vữa động mạch giảm rõ rệt. Tình trạng tích tụ mảng bám trong động mạch được kiểm soát tốt hơn.

Mức omega-3 cao còn giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ bệnh tim.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị ăn cá, đặc biệt là cá béo, ít nhất 2 lần mỗi tuần để bảo vệ tim mạch.

Ăn cá lúc nào để hấp thu omega-3 tối đa? Chuyên gia bật mí 'thời điểm vàng' - Ảnh 2.

Ảnh: P.H tạo từ GM

Những loại cá nên đưa vào thực đơn

Cá hồi chứa nhiều EPA và DHA. Loại cá này giúp giảm mỡ máu, giảm viêm và hỗ trợ tuần hoàn. Cá hồi còn cung cấp protein, kali, vitamin B12 và selen.

Cá mòi giàu omega-3 và ít tích lũy thủy ngân. Loại cá này phù hợp để ăn thường xuyên trong tuần.

Cá hồi vân cung cấp vitamin D, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và chức năng mạch máu. Hàm lượng thủy ngân trong cá ở mức thấp.

Cá trích cung cấp vitamin B12, giúp kiểm soát homocysteine trong cơ thể. Nồng độ chất này cao làm tăng nguy cơ tim mạch.

Cá cơm giàu omega-3 và cung cấp thêm canxi. Dưỡng chất này hỗ trợ co bóp tim và hoạt động mạch máu.

Bổ sung dầu cá omega-3: Điều gì xảy ra với cơ thể nếu dùng quá nhiều?

Nhiều người duy trì thói quen uống dầu cá omega-3 mỗi ngày để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, việc lạm dụng loại thực phẩm bổ sung này có thể gây ra những tác động không mong muốn.

