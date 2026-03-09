Ăn cá ủ chua, 3 trẻ nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc Botulinum

Ngày 9.3, ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (đóng tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng), cho biết bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Theo thông tin từ bệnh viện, sáng 7.3, 6 người trong cùng một gia đình ở xã vùng cao Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) đã ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, 3 trẻ trong gia đình bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn mửa và mệt nhiều.

Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam nơi tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc Botulinum do ăn cá ủ chua ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đến sáng 8.3, các bệnh nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Ba bệnh nhân nhập viện gồm: H.N.T (15 tuổi), H.Q.N (7 tuổi) và H.Q.B (cùng trú thôn 8, xã Phước Năng).

Trong số này, trường hợp nặng nhất là bệnh nhân H.N.T. Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, cho thở máy và điều trị hồi sức tích cực. Bệnh nhân cũng được thay huyết tương sau khi hội chẩn với chuyên gia và hiện được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

2 bệnh nhân còn lại là H.Q.N và H.Q.B cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi và khó thở. Trong quá trình điều trị, một bệnh nhân phải thở máy do suy hô hấp, bệnh nhân còn lại được hỗ trợ thở và theo dõi.

Sau khi tình trạng bước đầu ổn định, hai bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo nhận định của các bác sĩ, 3 trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - một loại độc tố thần kinh cực mạnh có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời. Hiện các bệnh nhân vẫn được theo dõi chặt chẽ và điều trị tích cực.

Bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế và các cơ quan chức năng để theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đồng thời, cơ sở y tế cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách nhằm tránh nguy cơ ngộ độc.