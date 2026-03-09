Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn cá ủ chua, 3 trẻ nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc Botulinum

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/03/2026 16:50 GMT+7

Sau khi ăn cá ủ chua, 3 trẻ trong một gia đình tại xã vùng cao Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) đã phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, liệt cơ, nghi ngộ độc Botulinum.

Ngày 9.3, ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (đóng tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng), cho biết bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Theo thông tin từ bệnh viện, sáng 7.3, 6 người trong cùng một gia đình ở xã vùng cao Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) đã ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, 3 trẻ trong gia đình bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn mửa và mệt nhiều.

Đà Nẵng: Ăn cá ủ chua, 3 trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc Botulinum - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam nơi tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc Botulinum do ăn cá ủ chua

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đến sáng 8.3, các bệnh nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Ba bệnh nhân nhập viện gồm: H.N.T (15 tuổi), H.Q.N (7 tuổi) và H.Q.B (cùng trú thôn 8, xã Phước Năng).

Trong số này, trường hợp nặng nhất là bệnh nhân H.N.T. Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, cho thở máy và điều trị hồi sức tích cực. Bệnh nhân cũng được thay huyết tương sau khi hội chẩn với chuyên gia và hiện được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

2 bệnh nhân còn lại là H.Q.N và H.Q.B cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi và khó thở. Trong quá trình điều trị, một bệnh nhân phải thở máy do suy hô hấp, bệnh nhân còn lại được hỗ trợ thở và theo dõi.

Sau khi tình trạng bước đầu ổn định, hai bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo nhận định của các bác sĩ, 3 trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - một loại độc tố thần kinh cực mạnh có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời. Hiện các bệnh nhân vẫn được theo dõi chặt chẽ và điều trị tích cực.

Bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế và các cơ quan chức năng để theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đồng thời, cơ sở y tế cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách nhằm tránh nguy cơ ngộ độc.

Tin liên quan

Vì sao độc tố botulinum gây nguy hiểm?

Vì sao độc tố botulinum gây nguy hiểm?

Vi khuẩn clostridium botulinum trong điều kiện thích hợp sẽ sinh ra độc tố botulinum có độc lực cực mạnh, có khả năng gắn kết và chặn truyền tín hiệu từ hệ thần kinh tới các cơ bắp.

Chuyên gia chỉ cách dùng men vi sinh để 'giải' độc tố Botulinum

Bác sĩ 24/7: Vì sao thực phẩm muối chua lâu ngày có thể sinh độc tố botulinum?

Khám phá thêm chủ đề

cá ủ chua cá muối ủ chua ngộ độc thực phẩm Botulinum Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận