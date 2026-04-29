Ăn canh rau chùm ngây: Lợi gì cho gan, não, đường huyết, mỡ máu?

Một chén lá chùm ngây chứa 2 gram protein, 8% nhu cầu magiê hằng ngày, 19% nhu cầu vitamin B6, 11% nhu cầu sắt, 11% nhu cầu vitamin B2 và 9% nhu cầu vitamin A.
Sau đây, tiến sĩ Malavika Athavale, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng lâm sàng đang làm việc tại Ấn Độ, tiết lộ những biến đổi trong cơ thể khi bạn ăn canh rau chùm ngây, theo Pharm Easy.
Kiểm soát đường huyết
Tiến sĩ Malavika Athavale cho biết lá chùm ngây giúp ổn định lượng đường trong máu nhờ hợp chất isothiocyanates; giữ mức đường huyết trong phạm vi bình thường giúp tránh các biến chứng.
Hạ cholesterol
Rau chùm ngây được xem là một thảo dược hỗ trợ kiểm soát cholesterol hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lá chùm ngây có thể giúp cải thiện mức cholesterol, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
Hỗ trợ gan
Lá chùm ngây có thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình phục hồi tế bào gan nhờ hàm lượng polyphenol cao, giúp bảo vệ gan trước tổn thương do oxy hóa và giảm căng thẳng oxy hóa bằng cách kích hoạt một số protein có lợi.
Gan đóng vai trò giải độc máu, chuyển hóa chất béo và hấp thụ dưỡng chất, và chỉ hoạt động hiệu quả khi men gan ở mức ổn định. Nghiên cứu cho thấy lá chùm ngây có thể góp phần duy trì và ổn định các chỉ số men gan này.
Bảo vệ não bộ
Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lá chùm ngây có thể hỗ trợ cải thiện một số rối loạn thần kinh. Loại lá này giúp tăng cường sức khỏe não bộ nhờ vai trò như chất “tăng cường thần kinh”. Hàm lượng cao vitamin E và C góp phần làm chậm quá trình thoái hóa thần kinh, đồng thời cải thiện chức năng não. Bên cạnh đó, chùm ngây còn giúp ổn định tâm trạng nhờ điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và noradrenaline - những yếu tố quan trọng đối với trí nhớ và cảm xúc.
Ngoài ra, lá chùm ngây có đặc tính chống viêm nhờ chứa các hợp chất như isothiocyanates và niazimicin, có thể hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Loại rau này còn mang lại nhiều lợi ích khác như hỗ trợ xương khớp, cải thiện tiêu hóa, kháng khuẩn, tăng tiết sữa, kiểm soát cân nặng, làm đẹp da tóc và góp phần hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể.
Cách chế biến và liều lượng sử dụng
Rau chùm ngây có thể chế biến thành nhiều món quen thuộc như nấu canh với thịt, tôm hoặc cá, xào nhẹ hoặc nấu súp. Theo báo The Times of India (Ấn Độ), lá chùm ngây thường được sử dụng như rau xanh trong bữa ăn hằng ngày và nên cho vào sau cùng khi nấu để hạn chế hao hụt vitamin và các hợp chất chống oxy hóa.
Về liều lượng, các tài liệu dinh dưỡng tại châu Á cho thấy chùm ngây có thể dùng linh hoạt dưới dạng lá tươi, bột hoặc trà. Lượng phổ biến là khoảng 2 - 6 gram bột lá/ngày, hoặc dùng lá tươi như một khẩu phần rau trong bữa ăn hằng ngày. Đây là mức được ghi nhận trong các tổng quan nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng và ứng dụng của chùm ngây trong khu vực châu Á.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên bắt đầu với lượng nhỏ để cơ thể thích nghi, vì chùm ngây chứa nhiều hoạt chất sinh học. Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng vẫn nên ở mức vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc.
Bình luận (0)