Ăn canh rau chùm ngây: Lợi gì cho gan, não, đường huyết, mỡ máu?

Một chén lá chùm ngây chứa 2 gram protein, 8% nhu cầu magiê hằng ngày, 19% nhu cầu vitamin B6, 11% nhu cầu sắt, 11% nhu cầu vitamin B2 và 9% nhu cầu vitamin A.

Sau đây, tiến sĩ Malavika Athavale, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng lâm sàng đang làm việc tại Ấn Độ, tiết lộ những biến đổi trong cơ thể khi bạn ăn canh rau chùm ngây, theo Pharm Easy.

Rau chùm ngây có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin A, C, các vitamin nhóm B Ảnh: P.H tạo từ GM

Kiểm soát đường huyết

Tiến sĩ Malavika Athavale cho biết lá chùm ngây giúp ổn định lượng đường trong máu nhờ hợp chất isothiocyanates; giữ mức đường huyết trong phạm vi bình thường giúp tránh các biến chứng.

Hạ cholesterol

Rau chùm ngây được xem là một thảo dược hỗ trợ kiểm soát cholesterol hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lá chùm ngây có thể giúp cải thiện mức cholesterol, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hỗ trợ gan

Lá chùm ngây có thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình phục hồi tế bào gan nhờ hàm lượng polyphenol cao, giúp bảo vệ gan trước tổn thương do oxy hóa và giảm căng thẳng oxy hóa bằng cách kích hoạt một số protein có lợi.

Gan đóng vai trò giải độc máu, chuyển hóa chất béo và hấp thụ dưỡng chất, và chỉ hoạt động hiệu quả khi men gan ở mức ổn định. Nghiên cứu cho thấy lá chùm ngây có thể góp phần duy trì và ổn định các chỉ số men gan này.

Bảo vệ não bộ

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lá chùm ngây có thể hỗ trợ cải thiện một số rối loạn thần kinh. Loại lá này giúp tăng cường sức khỏe não bộ nhờ vai trò như chất “tăng cường thần kinh”. Hàm lượng cao vitamin E và C góp phần làm chậm quá trình thoái hóa thần kinh, đồng thời cải thiện chức năng não. Bên cạnh đó, chùm ngây còn giúp ổn định tâm trạng nhờ điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và noradrenaline - những yếu tố quan trọng đối với trí nhớ và cảm xúc.

Ngoài ra, lá chùm ngây có đặc tính chống viêm nhờ chứa các hợp chất như isothiocyanates và niazimicin, có thể hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Loại rau này còn mang lại nhiều lợi ích khác như hỗ trợ xương khớp, cải thiện tiêu hóa, kháng khuẩn, tăng tiết sữa, kiểm soát cân nặng, làm đẹp da tóc và góp phần hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể.