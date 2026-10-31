Ăn, chơi, mua sắm tưng bừng tại Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2026

Gian hàng của Tổng lãnh sự quán Hungary tại hội chợ ảnh: thụy miên

Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, rất đông người nô nức tham gia Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2026, cũng là lần thứ 30 do Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM tổ chức.

Hội chợ mang đến không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực, mua sắm và giải trí quốc tế, với mục đích gây quỹ hỗ trợ các tổ chức và những hoàn cảnh khó khăn tại khu vực miền Nam.

Đội múa của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ảnh: thụy miên

Năm nay, hội chợ nhận được sự hỗ trợ của các tổng lãnh sự và lãnh sự danh dự của các cơ quan ngoại giao đoàn ở TP.HCM, từ Anh, Canada, Trung Quốc, Pháp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Li Băng, Malaysia, Hà Lan, Mỹ, New Zealand, Panama, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Úc.

Vợ chồng nguyên Lãnh sự danh dự Phần Lan Atte và Parla Salomaa ảnh: thụy miên

Trả lời Báo Thanh Niên, bà Parla Salomaa, phu nhân của nguyên Lãnh sự danh dự Phần Lan Atte Salomaa tại TP.HCM, cho biết vợ chồng bà thường xuyên tham dự hội chợ vì đây là hoạt động gây quỹ từ thiện rất ý nghĩa.

Gian hàng của Mỹ ảnh: thụy miên

Khách tham dự có thể thưởng thức những món ăn ngon, tham quan nhiều gian hàng thú vị và mua sắm các sản phẩm độc đáo với mức giá rất phải chăng.

Gian hàng bán quần áo được nhiều người quan tâm ảnh: thụy miên

"Chúng tôi đã mua một số quần áo. Mức giá rất tốt, chỉ là không có đầy đủ các kích cỡ. Ngoài ra, tôi dự định mua thêm một số loại bánh nướng, trong khi chúng tôi cũng đã mua vài món ăn nhẹ tại gian hàng Úc để ủng hộ. Tôi cũng muốn tìm mua một số sản phẩm thủy tinh", bà cho biết.

Phó lãnh sự Koh Bee Ching và các thành viên gian hàng Malaysia ảnh: thụy miên

Tại gian hàng của Malaysia, Phó lãnh sự Koh Bee Ching của Văn phòng Giáo dục Malaysia thuộc Tổng lãnh sự quán Malaysia, bận rộn gói cho khách những món ăn truyền thống của nước này.

Gian hàng bán món ăn đặc trưng của Malaysia nấu theo kiểu Halah ảnh: thụy miên

Theo bà, tất nhiên là trong các món ăn không thể thiếu Nasi Lemak, món cơm nấu với nước cốt dừa ăn kèm gà chiên và là một trong những món ăn tiêu biểu của Malayia.

Còn tại gian hàng của Tổng lãnh sự quán Hungary, đích thân Tổng lãnh sự Lehocz Gabor đứng quầy cùng các nhân viên lãnh sự quán.

"Chúng tôi rất tự hào giới thiệu các loại rượu vang Hungary tại sự kiện lần này. Bên cạnh đó, gian hàng còn có một sản phẩm không chứa cồn, được làm từ nước ép trái cây có ga, với hình thức giống như rượu sâm panh. Sản phẩm này đặc biệt được trẻ em và các gia đình yêu thích", ông giải thích.

Gian hàng ẩm thực Ấn Độ ảnh: thụy miên

Gian hàng còn có những loại mứt truyền thống và các món đồ trang trí mang đậm nét văn hóa dân gian Hungary. Ông cũng tự hào chia sẻ Tổng lãnh sự quán Hungary luôn đồng hành cùng các kỳ hội chợ do Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM tổ chức.

Các thành viên của đoàn biểu diễn Indonesia ảnh: thụy miên

"Chúng tôi cố gắng mang đến càng nhiều sản phẩm càng tốt, bởi vì toàn bộ số tiền thu được sẽ được dành trọn cho các hoạt động từ thiện. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với cộng đồng người Hungary mà còn với người dân Việt Nam và tất cả bạn bè quốc tế", theo ông Gabor.

Khách tham quan cũng có thể hỗ trợ những tổ chức từ thiện ảnh: thụy miên

Còn đối với Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson, ông vô cùng hài lòng vì cả gia đình được thưởng thức nhiều món ăn ngon, tận hưởng bầu không khí sôi động, thân thiện và đặc biệt là chương trình bốc thăm trúng thưởng với rất nhiều phần quà hấp dẫn.

Một điểm vẽ tay theo truyền thống Ấn Độ tại hội chợ ảnh: thụy miên

Cả gia đình ông đều đến tham dự, và đặc biệt phu nhân của ông là bà Natacha Rouam, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Lãnh sự, còn đích thân đảm nhiệm vai trò MC cho hội chợ.

"Tôi đã mua khoảng 20 vé tham gia bốc thăm, và hy vọng sẽ gặp may mắn", ông cười cho biết.