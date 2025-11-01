Ăn cơm cùng với canh: Bác sĩ nói gì?

Theo các bác sĩ, ăn cơm cùng với canh làm loãng dịch tiêu hóa là một quan niệm sai lầm. Bác sĩ Koti Spandana và bác sĩ Pallavi Suyog Uttekar, hiện làm việc tại Ấn Độ, cho biết ăn canh hoặc uống nước trước hoặc trong bữa ăn thực ra giúp tiêu hóa dễ dàng hơn và hỗ trợ giảm cân.

Các nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng nào chứng minh rằng ăn canh trong bữa ăn gây rối loạn tiêu hóa hay dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Trái lại, nước đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tiêu hóa - giúp phân giải thức ăn, mềm phân, ngăn táo bón, kích hoạt chất chống oxy hóa, kali và vitamin C, đồng thời duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Ăn canh hoặc uống nước trước hoặc trong bữa ăn giúp tiêu hóa dễ dàng hơn và hỗ trợ giảm cân Ảnh: AI

Quá trình tiêu hóa bắt đầu ngay khi thức ăn vào miệng, tuyến nước bọt tiết enzyme để phân giải thực phẩm. Sau đó, thức ăn được trộn với dịch vị trong dạ dày rồi đi xuống ruột non, nơi các enzyme tiếp tục phân giải và hấp thụ dưỡng chất vào máu. Cuối cùng, chất thải được đào thải qua phân.

Theo các chuyên gia, có 3 lợi ích chính khi ăn cơm cùng với canh:

Cải thiện tiêu hóa: Nước giúp thức ăn di chuyển dễ dàng trong hệ tiêu hóa, hỗ trợ hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Hỗ trợ giảm cân: Ăn cơm cùng với canh giúp kiểm soát cảm giác no, tránh ăn quá mức.

Ngăn ngừa táo bón, đầy hơi, khó tiêu: Nước giúp làm mềm phân và giảm khó chịu sau bữa ăn, theo trang tin y khoa Medicine Net.

Tuy nhiên, một số tác dụng phụ có thể xảy ra. Uống quá nhiều nước hoặc ăn nhiều canh trước khi ăn có thể giảm cảm giác thèm ăn, gây tăng đột biến insulin tương tự như khi ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, hoặc làm tăng nguy cơ trào ngược axit ở người bị viêm dạ dày mạn tính.

Các chuyên gia kết luận: Với người khỏe mạnh, uống nước hoặc ăn canh trong khi bữa cơm hoàn toàn an toàn, giúp tiêu hóa tốt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, người mắc bệnh tim, thận hoặc gan nên hỏi ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng nước phù hợp, theo Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ).