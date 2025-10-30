Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn cơm hằng ngày nhưng điều gì xảy ra với cơ thể bạn đã biết chưa?

Thiên Lan
Thiên Lan
30/10/2025 00:09 GMT+7

Cơm trắng thường bị 'kỳ thị' vì qua quá trình xay xát kỹ khiến mất lớp cám và chất xơ. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng loại bỏ cơm khỏi thực đơn sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Laura Ligos, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Cơm hoàn toàn có thể nằm trong chế độ ăn lành mạnh, chỉ cần chúng ta biết ăn đúng cách.

Sau đây, các chuyên gia chia sẻ lợi ích của loại thực phẩm này và mẹo ăn cơm tốt cho sức khỏe.

Ăn cơm hằng ngày nhưng điều gì xảy ra với cơ thể bạn đã biết chưa? - Ảnh 1.

Cơm hoàn toàn có thể nằm trong chế độ ăn lành mạnh, chỉ cần chúng ta biết ăn đúng cách

Ảnh: AI

Cung cấp năng lượng, "nuôi" não

Theo tiến sĩ Roxana Ehsani, Khoa Dinh dưỡng con người, Đại học Bang Virginia (Mỹ), cơ thể cần carbohydrate để hoạt động. Hướng dẫn Dinh dưỡng của Mỹ năm 2020-2025 khuyến nghị carb nên chiếm từ 40-65% tổng năng lượng hằng ngày.

Cả hai chuyên gia Ehsani và Ligos đều đồng ý: Cơm là nguồn carb giàu dưỡng chất, giúp cung cấp năng lượng cho hoạt động hằng ngày. Họ cũng nhấn mạnh rằng cơm rất quan trọng cho quá trình sản xuất hoóc môn và chức năng nhận thức, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Carb đóng vai trò thiết yếu đối với chức năng não, vì được chuyển hóa thành glucose - nguồn năng lượng chính cho tế bào thần kinh. Glucose cung cấp năng lượng cho các hoạt động quan trọng như truyền tín hiệu thần kinh, sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, trí nhớ, sự chú ý và ra quyết định. Trung bình, não tiêu thụ khoảng 120 g glucose mỗi ngày, tương đương gần 20% tổng năng lượng của cơ thể. Do đó, bổ sung carb đầy đủ và ổn định trong chế độ ăn là cần thiết để duy trì sức khỏe và hiệu suất hoạt động của não bộ.

Giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Chuyên gia Ehsani giải thích: Nếu bị đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa, cơm là món dễ dung nạp và ít chất béo, giúp tiêu hóa nhẹ nhàng hơn.

Chuyên gia Ligos cho rằng cơm còn giúp ích khi mệt mỏi, căng thẳng, hoặc cần bữa nhẹ trước và sau khi tập luyện.

Bổ sung nhiều vi chất thiết yếu

Theo chuyên gia Lauren Harris-Pincus, đang làm việc tại Mỹ, cơm cung cấp hơn 15 loại vitamin và khoáng chất, gồm axit folic, vitamin nhóm B, kali, magie, selen, chất xơ, sắt và kẽm. Đặc biệt, cơm gạo lứt có nhiều chất xơ và vitamin B hơn.

Lưu ý khi ăn cơm

Dù lành mạnh, cơm có thể làm tăng đường huyết nếu ăn một mình. Tuy nhiên, chuyên gia Ligos cho biết: Kết hợp cơm với rau, đạm và chất béo tốt giúp hóa giải nguy cơ này. 

Chuyên gia Ehsani đề xuất thêm rau giàu chất xơ, còn chuyên gia Harris-Pincus gợi ý để cơm nguội trước khi ăn để tăng lượng tinh bột kháng giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ cân nặng khỏe mạnh, theo Eating Well.

Tin liên quan

Bệnh nhi 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì ăn cơm

Bệnh nhi 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì ăn cơm

Một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tại Quảng Trị sau khi được mẹ cho ăn cơm đã bị thủng dạ dày. Sau 23 ngày phẫu thuật và điều trị, bé đã hồi phục và xuất viện.

Khám phá thêm chủ đề

Ăn cơm hằng ngày Chất xơ CARB GLUCOSE Vitamin B
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận