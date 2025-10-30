Ăn cơm hằng ngày nhưng điều gì xảy ra với cơ thể bạn đã biết chưa?

Chuyên gia dinh dưỡng Laura Ligos, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Cơm hoàn toàn có thể nằm trong chế độ ăn lành mạnh, chỉ cần chúng ta biết ăn đúng cách.

Sau đây, các chuyên gia chia sẻ lợi ích của loại thực phẩm này và mẹo ăn cơm tốt cho sức khỏe.

Cơm hoàn toàn có thể nằm trong chế độ ăn lành mạnh, chỉ cần chúng ta biết ăn đúng cách Ảnh: AI

Cung cấp năng lượng, "nuôi" não

Theo tiến sĩ Roxana Ehsani, Khoa Dinh dưỡng con người, Đại học Bang Virginia (Mỹ), cơ thể cần carbohydrate để hoạt động. Hướng dẫn Dinh dưỡng của Mỹ năm 2020-2025 khuyến nghị carb nên chiếm từ 40-65% tổng năng lượng hằng ngày.

Cả hai chuyên gia Ehsani và Ligos đều đồng ý: Cơm là nguồn carb giàu dưỡng chất, giúp cung cấp năng lượng cho hoạt động hằng ngày. Họ cũng nhấn mạnh rằng cơm rất quan trọng cho quá trình sản xuất hoóc môn và chức năng nhận thức, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Carb đóng vai trò thiết yếu đối với chức năng não, vì được chuyển hóa thành glucose - nguồn năng lượng chính cho tế bào thần kinh. Glucose cung cấp năng lượng cho các hoạt động quan trọng như truyền tín hiệu thần kinh, sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, trí nhớ, sự chú ý và ra quyết định. Trung bình, não tiêu thụ khoảng 120 g glucose mỗi ngày, tương đương gần 20% tổng năng lượng của cơ thể. Do đó, bổ sung carb đầy đủ và ổn định trong chế độ ăn là cần thiết để duy trì sức khỏe và hiệu suất hoạt động của não bộ.

Giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Chuyên gia Ehsani giải thích: Nếu bị đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa, cơm là món dễ dung nạp và ít chất béo, giúp tiêu hóa nhẹ nhàng hơn.

Chuyên gia Ligos cho rằng cơm còn giúp ích khi mệt mỏi, căng thẳng, hoặc cần bữa nhẹ trước và sau khi tập luyện.

Bổ sung nhiều vi chất thiết yếu

Theo chuyên gia Lauren Harris-Pincus, đang làm việc tại Mỹ, cơm cung cấp hơn 15 loại vitamin và khoáng chất, gồm axit folic, vitamin nhóm B, kali, magie, selen, chất xơ, sắt và kẽm. Đặc biệt, cơm gạo lứt có nhiều chất xơ và vitamin B hơn.

Lưu ý khi ăn cơm

Dù lành mạnh, cơm có thể làm tăng đường huyết nếu ăn một mình. Tuy nhiên, chuyên gia Ligos cho biết: Kết hợp cơm với rau, đạm và chất béo tốt giúp hóa giải nguy cơ này.

Chuyên gia Ehsani đề xuất thêm rau giàu chất xơ, còn chuyên gia Harris-Pincus gợi ý để cơm nguội trước khi ăn để tăng lượng tinh bột kháng giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ cân nặng khỏe mạnh, theo Eating Well.