Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Ăn cơm đứng, thắp đèn trắng đêm chăm hoa: Câu chuyện hồi sinh ở làng Vân Thê

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
15/01/2026 05:30 GMT+7

Thủ phủ hoa cúc Huế đang nỗ lực hồi sinh sau 4 trận lũ khi các nhà vườn ở làng Vân Thê ăn cơm đứng, thắp đèn trắng đêm chăm hoa mong kịp bán Tết Bính Ngọ 2026.

Những ngày này, dọc theo các con đường dẫn vào làng Vân Thê (phường Thủy Thanh, TP.Huế) - nơi được xem là thủ phủ hoa cúc của cố đô Huế không khí lao động đang trở nên hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết khi những cánh đồng hoa đang hồi sinh sau bốn trận lũ liên tiếp.

Ăn cơm đứng, thắp đèn trắng đêm chăm hoa: Câu chuyện hồi sinh ở làng Vân Thê - Ảnh 1.

Làng Vân Thê được mệnh danh là thủ phủ hoa cúc tại Huế đang hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Phan Công Ty (47 tuổi), người có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, đứng giữa vườn hoa nhớ lại: "Năm nay dân làng đã phải hứng chịu tới 4 trận lũ lớn liên tiếp. Với nghề trồng hoa, vốn liếng nằm cả ở ngoài trời, nên khi thiên tai ập đến thì thiệt hại không đo đếm hết được".

Như mọi năm, gia đình ông Ty xuống giống khoảng 1.000 chậu cúc các loại từ đầu tháng 6 âm lịch. Sau 4 lần nước lũ dâng, dù đã chủ động kê cao các chậu hoa, gia đình ông vẫn bị thiệt hại khoảng 200 chậu. "Có những nhà trong làng gần như mất trắng. Nhìn vườn hoa chết khô sau khi nước rút mà xót xa vô cùng", ông Ty tâm sự.

Ăn cơm đứng, thắp đèn trắng đêm chăm hoa: Câu chuyện hồi sinh ở làng Vân Thê - Ảnh 2.

Ông Phan Công Ty tất bật chăm sóc hoa để kịp bán dịp tết

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngay khi nước lũ vừa rút, họ đã lập tức bắt tay viết nên câu chuyện hồi sinh. Những chậu hoa hư hỏng nặng bị loại bỏ, những cây còn sức sống được chăm sóc đặc biệt.

Để hoa có thể kịp nở đúng dịp Tết Nguyên đán, các nhà vườn đã phải đầu tư thêm kinh phí để mua phân bón thúc, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng xuyên đêm để kích thích sinh trưởng. Công việc chăm sóc sau lũ vô cùng cực nhọc, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong việc bơm thuốc dưỡng và phun thuốc kích rễ để cây hồi phục từ gốc.

Ăn cơm đứng, thắp đèn trắng đêm chăm hoa: Câu chuyện hồi sinh ở làng Vân Thê - Ảnh 3.

Các vườn hoa cúc tại làng Vân Thê đang phát triển tốt sau lũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Ty chia sẻ thêm: "Người trồng hoa cực lắm, 6 tháng trời ròng rã dầm mưa dãi nắng, lại thêm cảnh lụt lên lụt xuống. Cũng may cuối năm trời thương, thời tiết thuận lợi, nắng ấm lên giúp hoa dần ổn định và khỏe mạnh trở lại. Chỉ mong từ nay đến tết êm đẹp để hoa đạt chất lượng tốt và được giá".

Những người trẻ ở Vân Thê cũng đang nối nghiệp cha ông, kiên cường bám trụ với nghề. Anh Đỗ Văn Thể (27 tuổi) đang miệt mài tỉa cành, tưới phân cho vườn hoa cúc của mình để kịp phục vụ thị trường tết.

- Ảnh 4.

Anh Đỗ Văn Thể là một trong số ít người trẻ nối nghiệp trồng hoa ở làng Vân Thê

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 5.

Thời điểm này, nông dân tập trung chăm sóc, tưới nước để cây khỏe

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 6.

Nắng ấm trên cánh đồng hoa Vân Thê - một hình ảnh đẹp cho câu chuyện hồi sinh sau lũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 7.

Nhờ thời tiết cuối năm thuận lợi nên hoa cúc tại làng Vân Thê phát triển khỏe mạnh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 8.

Các chậu hoa sẵn sàng tung ra thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nghỉ tay, anh Thể bộc bạch: "Sau lũ, cây nào chết thì mình bỏ, cây nào còn sống thì cố công chăm sóc, dặm lại cho đều. Nghề này bên cạnh kinh nghiệm và kỹ thuật thì thời tiết đóng vai trò quyết định đến 70 - 80% sự thành bại. Hiện tại vườn cây đã ổn định, mình chỉ mong năm nay hoa được giá để bà con có cái tết tươm tất".

Tin liên quan

Bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây trăm trái vừa vào TP.HCM đã có khách đặt

Bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây trăm trái vừa vào TP.HCM đã có khách đặt

Các nhà vườn trên đại lộ Mai Chí Thọ ở TP.HCM đã nhập bưởi Diễn từ miền Bắc vào đón tết. Nhiều cây khủng cả trăm trái, giá đến vài chục triệu đồng đã có khách mua.

Khám phá thêm chủ đề

Hồi sinh lũ lịch sử Hoa cúc thủ phủ hoa cúc làng Vân Thê Tết Nguyên đán Bính Ngọ Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận