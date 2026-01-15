Ăn cơm đứng, thắp đèn trắng đêm chăm hoa: Câu chuyện hồi sinh ở làng Vân Thê

Những ngày này, dọc theo các con đường dẫn vào làng Vân Thê (phường Thủy Thanh, TP.Huế) - nơi được xem là thủ phủ hoa cúc của cố đô Huế không khí lao động đang trở nên hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết khi những cánh đồng hoa đang hồi sinh sau bốn trận lũ liên tiếp.



Làng Vân Thê được mệnh danh là thủ phủ hoa cúc tại Huế đang hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Phan Công Ty (47 tuổi), người có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, đứng giữa vườn hoa nhớ lại: "Năm nay dân làng đã phải hứng chịu tới 4 trận lũ lớn liên tiếp. Với nghề trồng hoa, vốn liếng nằm cả ở ngoài trời, nên khi thiên tai ập đến thì thiệt hại không đo đếm hết được".

Như mọi năm, gia đình ông Ty xuống giống khoảng 1.000 chậu cúc các loại từ đầu tháng 6 âm lịch. Sau 4 lần nước lũ dâng, dù đã chủ động kê cao các chậu hoa, gia đình ông vẫn bị thiệt hại khoảng 200 chậu. "Có những nhà trong làng gần như mất trắng. Nhìn vườn hoa chết khô sau khi nước rút mà xót xa vô cùng", ông Ty tâm sự.

Ông Phan Công Ty tất bật chăm sóc hoa để kịp bán dịp tết ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngay khi nước lũ vừa rút, họ đã lập tức bắt tay viết nên câu chuyện hồi sinh. Những chậu hoa hư hỏng nặng bị loại bỏ, những cây còn sức sống được chăm sóc đặc biệt.

Để hoa có thể kịp nở đúng dịp Tết Nguyên đán, các nhà vườn đã phải đầu tư thêm kinh phí để mua phân bón thúc, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng xuyên đêm để kích thích sinh trưởng. Công việc chăm sóc sau lũ vô cùng cực nhọc, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong việc bơm thuốc dưỡng và phun thuốc kích rễ để cây hồi phục từ gốc.

Các vườn hoa cúc tại làng Vân Thê đang phát triển tốt sau lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Ty chia sẻ thêm: "Người trồng hoa cực lắm, 6 tháng trời ròng rã dầm mưa dãi nắng, lại thêm cảnh lụt lên lụt xuống. Cũng may cuối năm trời thương, thời tiết thuận lợi, nắng ấm lên giúp hoa dần ổn định và khỏe mạnh trở lại. Chỉ mong từ nay đến tết êm đẹp để hoa đạt chất lượng tốt và được giá".

Những người trẻ ở Vân Thê cũng đang nối nghiệp cha ông, kiên cường bám trụ với nghề. Anh Đỗ Văn Thể (27 tuổi) đang miệt mài tỉa cành, tưới phân cho vườn hoa cúc của mình để kịp phục vụ thị trường tết.

Anh Đỗ Văn Thể là một trong số ít người trẻ nối nghiệp trồng hoa ở làng Vân Thê ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thời điểm này, nông dân tập trung chăm sóc, tưới nước để cây khỏe ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nắng ấm trên cánh đồng hoa Vân Thê - một hình ảnh đẹp cho câu chuyện hồi sinh sau lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhờ thời tiết cuối năm thuận lợi nên hoa cúc tại làng Vân Thê phát triển khỏe mạnh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các chậu hoa sẵn sàng tung ra thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nghỉ tay, anh Thể bộc bạch: "Sau lũ, cây nào chết thì mình bỏ, cây nào còn sống thì cố công chăm sóc, dặm lại cho đều. Nghề này bên cạnh kinh nghiệm và kỹ thuật thì thời tiết đóng vai trò quyết định đến 70 - 80% sự thành bại. Hiện tại vườn cây đã ổn định, mình chỉ mong năm nay hoa được giá để bà con có cái tết tươm tất".