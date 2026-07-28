Ấn Độ cải tổ thi cử sau bê bối lộ đề khiến bộ trưởng mất chức

Tờ The PIE News hôm 27.7 đưa tin, Ấn Độ vừa công bố gói cải cách quy mô lớn nhằm cải tổ hệ thống thi cử quốc gia. Động thái này diễn ra sau khi sinh viên nước này kết thúc nhiều tuần biểu tình quy mô toàn quốc liên quan tới vụ lộ đề thi tuyển sinh ngành y (NEET-UG). Làn sóng phản đối cuối cùng khiến Bộ trưởng Giáo dục đương nhiệm Dharmendra Pradhan phải từ chức vào ngày 25.7.

Cụ thể, Chính phủ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật quản lý các kỳ thi công, trong đó đề xuất tăng án tù từ 3 lên 5 năm, tăng tiền phạt tối đa từ 10 triệu rupee (2,7 tỉ đồng) lên mức 50 triệu rupee (13,7 tỉ đồng) với những đối tượng liên quan tới gian lận thi cử. Với những doanh nghiệp bị kết tội, thời gian cấm hoạt động tăng từ 4 lên 8 năm, theo hãng thông tấn Reuters.

Ấn Độ cũng thành lập tổ công tác cấp cao - gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan học thuật, tình báo, công nghệ - nhằm hỗ trợ nâng cao độ minh bạch, tin cậy và khả năng ứng dụng công nghệ trong các kỳ thi. Tổ công tác do chuyên gia công nghệ Nandan Nilekani - người dẫn dắt xây dựng hệ thống định danh số quốc gia ở Ấn Độ - đứng đầu, với mục tiêu nghiên cứu cải tổ toàn diện hệ thống thi cử.

Thủ tướng Modi khẳng định chính phủ sẽ dựa trên các khuyến nghị của tổ công tác để xây dựng một hệ thống thi cử "không có kẽ hở", theo tờ The Hindu.

Thủ tướng Modi cũng thông báo thành lập các tòa án chuyên trách để xét xử nhanh những vụ án liên quan đến rò rỉ đề thi.

Đây được coi là nỗ lực rõ ràng nhất của chính phủ nhằm khép lại cuộc khủng hoảng đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Modi.

Các cải cách nêu trên được đưa ra sau nhiều tháng hỗn loạn từ cáo buộc đề NEET-UG năm nay bị rò rỉ trước ngày thi, dẫn tới việc nhà chức trách ra quyết định chưa từng có tiền lệ là hủy kết quả của hơn 2,2 triệu thí sinh và cho thi lại trên toàn quốc.

Kể từ đó, Cục Điều tra Trung ương (CBI) thành công bắt giữ nhiều nghi phạm và phát hiện một đường dây gian lận liên bang liên quan tới những người tham gia tổ chức thi, giáo viên luyện thi và các đối tượng trung gian. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi xuất hiện các báo cáo cho thấy hơn chục thí sinh liên quan đến NEET-UG tự tử.

Trong suốt tháng 7, áp lực với chính phủ ngày càng gia tăng khi các cuộc biểu tình lan rộng từ Delhi, Mumbai, Kolkata đến Bengaluru và nhiều thành phố khác. Những sinh viên được The PIE News phỏng vấn trong cuộc biểu tình tại Mumbai tuần trước nhận định phong trào đã vượt ngoài phạm vi một kỳ thi đơn lẻ, trở thành lời kêu gọi về trách nhiệm giải trình và cải cách giáo dục.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu đề xuất cải tổ với các kỳ thi công được đưa ra. Trước đó vào năm 2024, cũng sau một vụ rò rỉ đề thi NEET-UG, Chính phủ Ấn Độ thành lập hội đồng chuyên gia và ủy ban này đã đưa ra bản khuyến nghị với tổng cộng 101 điều. Nhiều đề xuất quan trọng trong bản khuyến nghị này vẫn đang được triển khai, như chuyển dần từ thi trên giấy sang thi trên máy tính, và tổ chức thi theo nhiều ca thay vì chỉ một đợt.