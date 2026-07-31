Ấn Độ chính thức mở cửa cho sầu riêng Việt Nam

Ấn Độ là thị trường mới nhất mở cửa cho sầu riêng tươi của Việt Nam ẢNH: Đ.Đ

Theo công báo, Ấn Độ không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên giấy chứng nhận kiểm dịch và cũng không đặt ra điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với sầu riêng Việt Nam. Như vậy, đây không còn là câu chuyện hai nước đang nghiên cứu hay đang đàm phán mở cửa. Về mặt pháp lý, cánh cửa thị trường Ấn Độ đối với sầu riêng tươi Việt Nam đã chính thức được mở.

Thực tế, quá trình này đã được chuẩn bị từ trước. Trong tháng 5/2026, phía Ấn Độ đã đưa dự thảo sửa đổi quy định kiểm dịch ra lấy ý kiến. Thông tin từ cơ quan SPS Việt Nam thời điểm đó cho thấy dự thảo dự kiến đưa sầu riêng Việt Nam vào diện không phải đáp ứng các điều kiện nhập khẩu đặc biệt và không cần khai báo kiểm dịch bổ sung.

Ấn Độ có hơn 1,4 tỉ dân với tầng lớp trung lưu gia tăng và nhu cầu ngày càng cao đối với nông sản, thực phẩm nhập khẩu nên được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng có chất lượng. Việc sầu riêng tươi được phép xuất khẩu chính thức vào Ấn Độ cũng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, giảm mức độ phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Năm 2025, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt khoảng 3,86 tỉ USD, chiếm hơn 45% kim ngạch xuất khẩu rau quả. Năm nay, ngành hàng này đặt mục tiêu hướng tới mốc 4,5 tỉ USD. ẢNH: T.N

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Ấn Độ vẫn là thị trường mới đối với sầu riêng Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm được dự báo chủ yếu tiếp cận người tiêu dùng tại các đô thị lớn thông qua hệ thống bán lẻ cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn và thương mại điện tử. Việc mở thêm thị trường được kỳ vọng tạo dư địa tăng trưởng mới cho sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng biến thị trường hơn 1,4 tỉ dân thành đầu ra ổn định sẽ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, năng lực bảo quản, logistics, hệ thống phân phối và khả năng xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với phía Ấn Độ cùng các đơn vị liên quan, các địa phương trồng sầu riêng và hiệp hội ngành hàng để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai xuất khẩu và xử lý những vướng mắc phát sinh.