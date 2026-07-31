Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Ấn Độ chính thức mở cửa cho sầu riêng Việt Nam

Quang Thuần
Quang Thuần
Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành Lệnh sửa đổi lần thứ 5 năm 2026 đối với Quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu, theo Thông báo số S.O. 3828(E). Theo quy định sửa đổi, Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu sầu riêng tươi (tên khoa học Durio zibethinus) sang Ấn Độ để tiêu dùng.
Ấn Độ chính thức mở cửa cho sầu riêng Việt Nam - Ảnh 1.

Ấn Độ là thị trường mới nhất mở cửa cho sầu riêng tươi của Việt Nam

ẢNH: Đ.Đ

Theo công báo, Ấn Độ không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên giấy chứng nhận kiểm dịch và cũng không đặt ra điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với sầu riêng Việt Nam. Như vậy, đây không còn là câu chuyện hai nước đang nghiên cứu hay đang đàm phán mở cửa. Về mặt pháp lý, cánh cửa thị trường Ấn Độ đối với sầu riêng tươi Việt Nam đã chính thức được mở.

Thực tế, quá trình này đã được chuẩn bị từ trước. Trong tháng 5/2026, phía Ấn Độ đã đưa dự thảo sửa đổi quy định kiểm dịch ra lấy ý kiến. Thông tin từ cơ quan SPS Việt Nam thời điểm đó cho thấy dự thảo dự kiến đưa sầu riêng Việt Nam vào diện không phải đáp ứng các điều kiện nhập khẩu đặc biệt và không cần khai báo kiểm dịch bổ sung.

Ấn Độ có hơn 1,4 tỉ dân với tầng lớp trung lưu gia tăng và nhu cầu ngày càng cao đối với nông sản, thực phẩm nhập khẩu nên được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng  có chất lượng.  Việc sầu riêng tươi được phép xuất khẩu chính thức vào Ấn Độ cũng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, giảm mức độ phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Ấn Độ chính thức mở cửa cho sầu riêng Việt Nam - Ảnh 2.

Năm 2025, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt khoảng 3,86 tỉ USD, chiếm hơn 45% kim ngạch xuất khẩu rau quả. Năm nay, ngành hàng này đặt mục tiêu hướng tới mốc 4,5 tỉ USD.

ẢNH: T.N

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Ấn Độ vẫn là thị trường mới đối với sầu riêng Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm được dự báo chủ yếu tiếp cận người tiêu dùng tại các đô thị lớn thông qua hệ thống bán lẻ cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn và thương mại điện tử. Việc mở thêm thị trường được kỳ vọng tạo dư địa tăng trưởng mới cho sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng biến thị trường hơn 1,4 tỉ dân thành đầu ra ổn định sẽ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, năng lực bảo quản, logistics, hệ thống phân phối và khả năng xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với phía Ấn Độ cùng các đơn vị liên quan, các địa phương trồng sầu riêng và hiệp hội ngành hàng để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai xuất khẩu và xử lý những vướng mắc phát sinh.

Tin liên quan

Trung Quốc tăng nhập, vì sao sầu riêng vẫn rớt giá?

Trung Quốc tăng nhập, vì sao sầu riêng vẫn rớt giá?

Dù Trung Quốc tăng nhập nhưng sầu riêng vẫn bị rớt giá kéo dài do nguồn cung từ VN cũng như các nước trong khu vực tăng vọt.

Người Hàn Quốc ngày càng mê sầu riêng Việt Nam, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

Sầu riêng xuất khẩu sầu riêng thị trường Ấn Độ xuất khẩu sầu riêng sang ấn độ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận