Người Hàn Quốc ngày càng mê sầu riêng Việt Nam, vì sao?

Theo thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu năm 2026 dù gặp nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu sầu riêng vẫn tăng trưởng ấn tượng với kim ngạch đạt gần 1,1 tỉ USD tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025.



Người Hàn Quốc ngày càng mê sầu riêng Việt Nam ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Điều đặc biệt là sau 5 tháng đầu năm khởi động chậm chạp, từ tháng 6.2026 "vua trái cây" đã bắt đầu tăng tốc với kim ngạch đạt 523 triệu USD, tăng đến 94% so với tháng liền kề trước đó và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là giai đoạn sầu riêng ở miền Đông Nam bộ bước vào vụ thu hoạch, ngược lại là nguồn cung từ "gã khổng lồ" Thái Lan bắt đầu giảm vì vào cuối vụ. Dự báo trong những tháng tới, với lợi thế một mình một chợ khi sầu riêng Tây nguyên vào vụ thu hoạch, kim ngạch xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Trung Quốc vẫn là nhà nhập khẩu lớn nhất, với 987 triệu USD, tăng đến 43% so với cùng kỳ năm trước. Điều bất ngờ lớn nhất về thị trường tiêu thụ chính là Hàn Quốc, dù kim ngạch còn khá khiêm tốn với 1,5 triệu USD nhưng tốc độ tăng trưởng đến 128,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tăng trưởng vượt bậc, "xứ kim chi" cũng trở thành một trong 10 thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của nước ta. Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng của sầu riêng Việt Nam tại thị trường này nhờ vào việc giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa 2 nước thời gian gần đây phát triển mạnh, nên có nhiều người biết đến sản phẩm sầu riêng Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là thị trường tiềm năng trong tương lai khi ngày càng có nhiều người Việt sang học tập và lao động tại Hàn, ngược lại người Hàn sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam ngày càng đông.

Bên cạnh Hàn Quốc, xuất khẩu sầu riêng vào Mỹ cũng tăng trưởng mạnh gần 10% và kim ngạch đạt trên 13 triệu USD; đứng thứ 5 trong số những thị trường "ăn sầu riêng" mạnh nhất của Việt Nam.

Với quy mô lớn và sức chi mạnh, các thị trường như Mỹ và Hàn Quốc hứa hẹn sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam đa dạng hóa thị trường.

