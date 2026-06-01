Ấn Độ sẽ là 'mỏ vàng' mới của sầu riêng Việt Nam?

Chí Nhân
01/06/2026 08:51 GMT+7

Việt Nam đang hoàn tất thủ tục để mở cửa thị trường sầu riêng Ấn Độ trong tháng 7 tới. Người trồng và doanh nghiệp trong nước đang kỳ vọng, thị trường đông dân nhất thế giới này sẽ trở thành 'mỏ vàng' mới cho sầu riêng Việt Nam.

Việt Nam tiên phong mở cửa thị trường

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự kiến sầu riêng Việt Nam sẽ chính thức được xuất sang thị trường Ấn Độ từ tháng 7.2026. Hiện tại, cơ quan chức năng 2 nước đang hoàn tất các thủ tục kỹ thuật cần thiết. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, sầu riêng Việt Nam sẽ khai mở cửa thị trường hơn 1,4 tỉ dân này đầu tiên, trước cả Thái Lan. Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với ngành hàng sầu riêng trong việc mở rộng thị trường.

ẢNH: DUY TÂN

Trước sầu riêng, Việt Nam đã thành công trong việc mở rộng xuất khẩu thanh long vào thị trường Ấn Độ. Kết quả, hiện thị trường 1,4 tỉ dân này chỉ xếp thứ 2 sau Trung Quốc trong việc tiêu thụ thanh long Việt Nam. Từ thành công đó, kỳ vọng Ấn Độ sẽ trở thành "mỏ vàng" mới cho sầu riêng Việt Nam đang khiến thị trường ngập tràn phấn khởi. 

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), nhận định: Việc Ấn Độ chuẩn bị mở cửa cho sầu riêng Việt Nam chắc chắn là tín hiệu đáng mừng, nhưng kỳ vọng kim ngạch tăng vọt ngay lập tức như với Trung Quốc thì hơi khó. Bởi Trung Quốc là thị trường "đang chờ hàng" nên kim ngạch xuất khẩu tăng vọt ngay khi mở cửa.

"Thị trường Ấn Độ đối với sầu riêng Việt Nam mang tính chất chiến lược dài hạn hơn là một "mỏ vàng" có thể khai thác ngay lập tức. Nó hấp dẫn ở khía cạnh mở đường, đa dạng hóa thị trường".

ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT)

Còn với Ấn Độ, Việt Nam là người mở cửa, tạo dựng lại thị trường từ đầu nên sẽ tốn nhiều công sức để "tập" cho người tiêu dùng làm quen với loại trái cây này. Nếu làm tốt thì sầu riêng Việt Nam sẽ chiếm được "cảm tình" với người tiêu dùng tốt hơn, giống như người Trung Quốc có thói quen với sầu riêng Thái Lan.

Cần đầu tư xây dựng trải nghiệm sầu riêng cho người dùng

Thực tế, phần lớn người Ấn chưa từng nghe tới sầu riêng. Chính vì vậy, phát triển thị trường này cần đầu tư bài bản vào tiếp thị và xây dựng trải nghiệm người dùng. Điều này cần chi chi phí không nhỏ, tốn thời gian khá dài.

Mặt khác, hạ tầng chuỗi lạnh tại Ấn Độ còn yếu cũng là thách thức lớn, trong khi với sầu riêng tươi, yêu cầu về chuỗi lạnh là không thể thiếu. Hơn nữa, hệ thống logistics lạnh của Ấn Độ tuy đang phát triển nhưng chưa đồng đều, đặc biệt tại các thành phố tầm trung và khu vực nội địa. Sầu riêng đông lạnh có thể phù hợp hơn để thâm nhập ban đầu, không phải sầu riêng tươi.

Một yếu tố nữa là khoảng cách địa lý từ Việt Nam sang Ấn Độ bằng đường biển mất nhiều thời gian hơn sang Trung Quốc. Sầu riêng tươi nhanh chín, đòi hỏi chuỗi cung ứng lạnh cực kỳ chuẩn xác. Chi phí vận chuyển cao sẽ đẩy giá thành sầu riêng tại Ấn Độ lên mức rất đắt đỏ, vô tình biến thành mặt hàng xa xỉ, khó tiếp cận số đông.

Dù có nhiều thách thức nhưng các đối thủ là Thái Lan và Malaysia cũng đã và đang tìm cách tiếp cận thị trường này. Đặc biệt, Malaysia với công nghệ cấp đông sâu (sầu riêng múi) sẽ có lợi thế trong việc tiếp cận các thị trường xa. "Thị trường Ấn Độ đối với sầu riêng Việt Nam mang tính chất chiến lược dài hạn hơn là một "mỏ vàng" có thể khai thác ngay lập tức. Có thể Ấn Độ sẽ phù hợp cho các dòng sản phẩm chế biến sâu như sầu riêng cấp đông, sầu riêng sấy hơn là sầu riêng quả tươi nguyên trái nhờ lợi thế bảo quản lâu", ông Nguyên nhận định.

Xuất khẩu sầu riêng vào Hàn Quốc vượt Trung Quốc

Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vào Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm tăng 201,5%, cao hơn cả Trung Quốc với 142,7%.

