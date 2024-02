Ấn Độ, Đông Nam Á chạy đua mời gọi tỉ phú Elon Musk

Giới lãnh đạo Ấn Độ và Đông Nam Á đang trực tiếp kêu gọi đầu tư từ tỉ phú Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, trong bối cảnh tập đoàn sản xuất xe điện này của Mỹ đang cân nhắc các phương án nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, theo báo Nikkei Asia.

Ấn Độ chào đón Tesla

Tesla được cho là đang đàm phán để thâm nhập thị trường Ấn Độ và có thể đầu tư gần 30 tỉ USD (732.000 tỉ đồng), cả trực tiếp và gián tiếp, trong 5 năm tới, tờ The Hindustan Times đưa tin. Đây là kết quả của nhiều tháng thương thuyết giữa chính quyền Thủ tướng Narendra Modi với đại diện Tesla.

Cụ thể, ông Modi có cuộc gặp với ông Musk ở TP.New York (Mỹ) vào tháng 6.2023, một tháng sau khi chính phủ Ấn Độ được cho là đã bật đèn xanh để Tesla xâm nhập thị trường nước này. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cũng đã đến thăm nhà máy Tesla ở bang California (Mỹ) vào tháng 11.2023.

Ông Elon Musk dự hội nghị Viva Technology dành riêng cho giới khởi nghiệp tại Paris, Pháp, hồi tháng 6.2023 REUTERS

Các nỗ lực của New Delhi là một phần trong chiến dịch "Made in India" (sản xuất tại Ấn Độ) nhằm thúc đẩy lĩnh vực sản xuất trong nước. Trong bối cảnh bùng nổ dân số, tạo việc làm đang là thách thức lớn mà Ấn Độ đang đối mặt. Do đó, ngành công nghiệp xe điện phát triển có thể thúc đẩy việc làm đồng thời giảm thiểu ô nhiễm và giảm sự phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu.

Kế hoạch của Tesla ở Ấn Độ đã trở thành chủ đề nóng kể từ khi hãng này thành lập đơn vị ở địa phương vào tháng 1.2021. Quốc gia Nam Á đã vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới về doanh số bán xe mới vào năm 2022 và bảo vệ vị thế của mình vào năm 2023, theo Nikkei Asia.

Tesla chưa chính thức bình luận về kế hoạch cụ thể tại Ấn Độ. Những người ủng hộ dự án cho biết khoản đầu tư sẽ phục vụ một số mục tiêu của New Delhi về sản xuất nội địa, chống khủng hoảng khí hậu, hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu mới và củng cố quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Mỹ.

Một số phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin Tesla có thể đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm nay, bao gồm việc xây dựng một nhà máy có công suất sản xuất lên tới 500.000 xe mỗi năm ở quốc gia Nam Á.

Đông Nam Á cũng nhập cuộc

Nhiều quốc gia khác ở châu Á cũng đang trải thảm đỏ cho Tesla. Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào tháng 5.2022 đã đến bang Texas (Mỹ) để thuyết phục ông Musk xây dựng một nhà máy xe điện ở quốc gia Đông Nam Á này.

Dòng xe điện Model Y của Tesla REUTERS

Indonesia là nổi tiếng với trữ lượng lớn niken và các nguyên vật liệu được sử dụng trong pin xe điện. Theo Nikkei Asia, ông Musk trước đây đã thể hiện sự quan tâm đến việc hợp tác chặt chẽ với Indonesia, thừa nhận tiềm năng đáng kể của thị trường ở nước này.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng có cuộc thảo luận trực tuyến về các khoản đầu tư tiềm năng và các chủ đề khác với ông Musk vào tháng 7.2023.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã gặp ông Musk vào tháng 9.2023. Ông Thavisin nói nước ông có thể nhận được tổng số tiền đầu tư ít nhất là 5 tỉ USD từ Tesla và các tập đoàn khác của Mỹ. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng 2 bên đã đạt được một số tiến bộ sau cuộc gặp. CEO Tesla đã đến Thái Lan vào cuối tháng 11.2023.

Theo Reuters, làn sóng sử dụng xe điện ở Thái Lan những năm gần đây cũng đang bùng nổ với nhu cầu cao. Đây cũng là một trong những thị trường lâu đời nhất ở Đông Nam Á.

Cạnh tranh gay gắt

Những "chuyến hành hương" đến gặp ông Musk diễn ra khi các thị trường từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đến Ấn Độ và Đông Nam Á đang giải quyết nỗi lo ô nhiễm môi trường.

Nikkei Asia dẫn lời chuyên gia Hirotaka Uchida tại công ty tư vấn thị trường Arthur D. Little (Bỉ) cho biết: "Tesla là công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện. Công ty có hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và sẽ mang lại sức hấp dẫn lớn hơn cho các quốc gia, so với việc các nước này nhận đầu tư từ [công ty xe điện] BYD của Trung Quốc".



Trong quý IV năm 2023, BYD vượt qua Tesla về doanh số bán xe điện và xe plug-in hybrid (phương tiện dùng cả xăng dầu và điện) trên toàn cầu.

Việc Tesla cũng cân nhắc hợp tác với Ấn Độ và Đông Nam Á cũng diễn ra giữa lúc Mỹ nỗ lực tách chuỗi cung ứng xe điện khỏi Trung Quốc. Tesla hiện sản xuất khoảng 950.000 xe mỗi năm, tương đương khoảng 40% sản lượng toàn thế giới.

Tesla cũng sản xuất xe điện tại hai nhà máy ô tô ở Mỹ và một ở Berlin (Đức). Vào năm 2023, hãng công bố kế hoạch xây dựng một chiếc ở Mexico. Nhà máy ô tô thứ năm ở Ấn Độ hoặc Đông Nam Á có thể giúp cân bằng hơn nữa chuỗi cung ứng của công ty này.