Cuộc chiến Tesla - BYD trên “đấu trường” ô tô điện

BYD vượt mặt Tesla

Tờ The Wall Street Journal dẫn kết quả kinh doanh vừa được Tập đoàn BYD (Trung Quốc) công bố, hãng này đã bán được 526.000 ô tô thuần điện (BEV) trong quý 4/2023. Trong khi đó, con số của Tesla chỉ đạt 485.000 chiếc BEV trong cùng kỳ.

Tesla dự kiến tung ra mẫu ô tô điện giá rẻ để cạnh tranh Phát Tiến

Tuy nhiên, tính cả năm 2023, BYD đạt doanh số khoảng 1,6 triệu chiếc BEV nên vẫn thấp hơn mức 1,81 triệu xe của Tesla. Mặc dù vậy, nếu như Tesla chỉ sản xuất BEV thì BYD còn sản xuất các dòng xe hybrid (động cơ đốt trong tích hợp cùng động cơ điện) cho phép cắm sạc (PHEV). Nếu tính chung PHEV và BEV (đều gọi là ô tô điện - EV), doanh số của BYD đạt khoảng 3 triệu chiếc nên tiếp tục giữ ngôi dẫn đầu về doanh số của ngành ô tô điện toàn cầu.

Năm 2022, BYD bán khoảng 900.000 chiếc BEV và 900.000 chiếc PHEV, còn Tesla bán 1,3 triệu xe. Như vậy, doanh số BYD năm 2023 (tính chung EV gồm PHEV và BEV) tăng khoảng 66% so với 2022, còn tính riêng BEV thì mức tăng là 77%. Trong khi đó, mức tăng trưởng của Tesla chỉ khoảng 40% cùng giai đoạn.

Theo chuyên trang Clean Technica, ngành ô tô điện thế giới đang có nhiều khởi sắc sau giai đoạn ảm đạm của quý 3/2023. Cụ thể, tháng 11.2023, số lượng EV bán ra toàn cầu đạt 1,385 triệu xe, chiếm 19% số lượng xe mới được bán ra. Nếu tính riêng BEV thì tỷ lệ là 13%. Theo đó, số lượng BEV đạt mức tăng trưởng 25% so với tháng 11.2022, chiếm 69% tổng số EV bán ra. PHEV cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng với con số 40% so với tháng 11.2022.

Pháp và Ý tính hạn chế trợ cấp cho xe điện châu Á sản xuất

"Vũ khí" của Tesla

Giữa bối cảnh bị BYD vượt mặt trong quý 4/2023, Tesla gần đây tiết lộ về việc sắp tung ra mẫu xe mới có tính cạnh tranh cao. Cụ thể, theo tờ The Wall Street Journal, Tesla sẽ tung ra mẫu xe có giá cả phải chăng hơn nhờ vào chi phí sản xuất giảm đi một nửa. Đây là động thái mang tính bước ngoặt của Tesla, bởi mẫu xe bán ra mới đây nhất của Tesla là Cybertruck vào năm 2023 cũng là dòng xe mới duy nhất mà hãng này giao đến khách hàng trong vòng 3 năm.

"Vũ khí" giá thấp đã từng được Tesla sử dụng khá hiệu quả. Đầu năm 2023, trong bối cảnh cạnh tranh căng thẳng với các hãng xe Trung Quốc, Tesla tung ra chiến dịch giảm giá sâu, đặc biệt tại chính thị trường đại lục. Cụ thể, từ tháng 1.2023, tại thị trường Trung Quốc, Tesla đã giảm giá các dòng xe Model 3 và Model Y từ 6 - 13,5%. Thậm chí, giá bán của nhiều dòng xe của Tesla ở Trung Quốc rẻ hơn rất nhiều tại thị trường Mỹ.

Chiến lược giảm giá của Tesla đã kéo theo các hãng khác cũng phải hạ giá để cạnh tranh. Khoảng 40 hãng xe Trung Quốc đã giảm giá bán cả xe điện lẫn xe động cơ đốt trong. BYD cũng giảm giá xe trung bình khoảng 10%. Theo tờ The New York Times, chỉ trong tháng 3, giá xe điện ID.3 do Volkswagen liên doanh với một đối tác Trung Quốc đã phải giảm giá đến 18%. Kết quả từ chiến lược giảm giá, doanh thu toàn cầu của Tesla trong quý 1/2023 đạt 23,3 tỉ USD, tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Thậm chí, ngay cả khi BYD vượt qua Tesla trong quý 4/2023, thì Tesla vẫn chiếm 12% thị phần EV Trung Quốc năm 2023, cao hơn so với mức 11% của năm 2022.

Trong khi đó, nếu như Tesla có nhà máy tại Trung Quốc, thì các hãng ô tô Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị trường sang châu Âu và Mỹ vì nhiều nguyên nhân. Trong đó, nổi bật là việc thiếu hụt đội tàu vận chuyển do nhiều hãng đã phá dỡ tàu vào năm 2020 do đại dịch Covid-19 và sự sụt giảm chung của ngành ô tô toàn cầu. Dự kiến phải mất 3 năm nữa mới khôi phục đội tàu vận chuyển ô tô xuyên đại dương. Kèm theo đó, một số rào cản từ thị trường châu Âu cũng là thách thức lớn.