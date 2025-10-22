Ấn Độ 'học hỏi' công nghệ tên lửa Trung Quốc qua chiến lợi phẩm?

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ đã quyết định tích hợp các tính năng tiên tiến từ tên lửa không đối không PL-15 của Trung Quốc vào chương trình tên lửa Astra Mark-2 nội địa.

Theo báo Hindustan Times, Ấn Độ đã nắm được các tính năng này sau khi phân tích kỹ thuật chi tiết một tên lửa chưa nổ do chiến đấu cơ Pakistan phóng ra trong Chiến dịch Sindoor hồi tháng 5.

Tên lửa này được thu hồi nguyên vẹn tại một cánh đồng ở bang Punjab vào ngày 9.5, mở ra một cơ hội nghiên cứu hiếm có cho các nhà khoa học quốc phòng Ấn Độ.

Đó là một tên lửa không đối không tầm xa PL-15E, là phiên bản xuất khẩu của tên lửa ngoài tầm nhìn tiên tiến PL-15 do Trung Quốc sản xuất, có tầm bắn đến 145 km. Tên lửa này được tìm thấy nguyên vẹn là vì không có cơ chế tự hủy sau khi bị trục trặc.

Các quan chức quốc phòng Ấn Độ bên xác của tên lửa không đối không PL-15 của Trung Quốc ẢNH: INDIA TODAY

Tên lửa này có lẽ đã được phóng từ máy bay chiến đấu JF-17 hoặc J-10C của không quân Pakistan, đã không đánh trúng mục tiêu mà rơi xuống sâu trong lãnh thổ Ấn Độ khoảng 100 km.

Theo Hindustan Times, mặc dù Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ không tiết lộ các phân tích đã được trình lên Bộ Quốc phòng, cuộc kiểm tra đã xác định được một số tính năng vượt trội trong vũ khí của Trung Quốc.

Một nguồn tin khác nắm rõ vấn đề này cho biết Pakistan đang tìm cách tăng cường kho vũ khí của mình sau Chiến dịch Sindoor. Không quân Pakistan được cho là mong muốn sở hữu các tên lửa PL-17 tầm xa hơn cho máy bay thân rộng từ Trung Quốc, cùng 2.000 máy bay không người lái cảm tử YIHA từ Thổ Nhĩ Kỳ, và đã đệ trình một danh sách các yêu cầu về vũ khí công nghệ cao cho Mỹ.

Ở phía ngược lại, theo Hindustan Times, các nhà hoạch định quốc phòng Ấn Độ đang tiến hành mua thêm tên lửa Meteor cho máy bay chiến đấu Rafale để đảm bảo số lượng trong các cuộc giao tranh trong tương lai.

Theo tờ báo này, Ấn Độ đã tính đến những thay đổi chiến lược vì Pakistan có thể trang bị từ 3-5 tổ hợp phòng không HQ-9 của Trung Quốc. Một số nguồn tin cho hay trong các cuộc giao tranh tương lai, máy bay chiến đấu của Ấn Độ sẽ hoạt động từ bên ngoài phạm vi phòng không của đối phương, phóng tên lửa siêu thanh tầm xa được thiết kế để đánh bại các hệ thống radar trên bộ và trên không.