Ấn Độ lập lực lượng đặc nhiệm tuần tra biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Ấn Độ đã thành lập các đơn vị biệt kích mang tên Shaurya, trực thuộc Lực lượng Cảnh sát biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP), nhằm tăng cường khả năng tuần tra và ứng phó tại khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc, theo South China Morning Post ngày 12.11.

Một đoàn xe của quân đội Ấn Độ di chuyển tại Ganderbal, vùng Kashmir (tây bắc Ấn Độ) hồi tháng 6.2020 ẢNH: REUTERS

Truyền thông Ấn Độ đưa tin các trung đội Shaurya được huấn luyện chuyên sâu về cận chiến, tác chiến vùng núi cao, giám sát bằng máy bay không người lái (UAV) và phản ứng nhanh. Tuy nhiên, quy mô, địa điểm triển khai và phạm vi nhiệm vụ cụ thể của lực lượng này chưa được công bố đầy đủ.

Động thái diễn ra trong bối cảnh tình hình dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC), ranh giới trên thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc, vẫn tiềm ẩn nhiều bất đồng. Đáng chú ý là khu vực Arunachal Pradesh do Ấn Độ kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Zangnan (Nam Tây Tạng).

Hồi tháng 10, ông Shatrujeet Singh Kapur, khi đó là lãnh đạo lực lượng cảnh sát biên giới, cho hay: "Trong vài ngày qua, tình hình đã nảy sinh các cuộc đối đầu tại nhiều địa điểm ở Arunachal Pradesh và tình trạng này vẫn đang tiếp diễn", đồng thời đánh giá cao vai trò của lực lượng tuần tra Ấn Độ.

Theo Nikkei Asia, việc thành lập Shaurya phản ánh những điều chỉnh trong năng lực ứng phó của Ấn Độ sau cuộc đụng độ tại thung lũng Galwan năm 2020, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Nhà nghiên cứu Anushka Saxena thuộc Viện Takshashila (Ấn Độ) nhận định lực lượng chuyên trách mới sẽ giúp giảm áp lực cho các đơn vị cảnh sát biên giới vốn còn phải đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân, đại sứ quán và chống nổi dậy.

Theo chuyên gia này, Shaurya chủ yếu phục vụ nhiệm vụ phòng thủ và phản ứng nhanh, khác với các trung đội Ghatak của quân đội Ấn Độ được huấn luyện cho hoạt động tấn công. Nếu mỗi đơn vị ITBP dọc biên giới đều được bố trí một đội Shaurya, tổng quân số lực lượng mới có thể đạt 800 - 1.200 người.

Giáo sư Lin Minwang thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) cho rằng sự ra đời của Shaurya phản ánh tình trạng thiếu tin tưởng kéo dài giữa New Delhi và Bắc Kinh. Theo ông, Ấn Độ từng có lợi thế về quân số tại một số khu vực biên giới, nhưng ưu thế này suy giảm sau khi Trung Quốc tăng cường hiện diện tiền tuyến và năng lực hậu cần kể từ năm 2020.

Ông Lin nhận định các đơn vị mới có thể giúp Ấn Độ cải thiện vị thế chiến thuật. Còn về phía Trung Quốc, chuyên gia này dự đoán Bắc Kinh có thể ưu tiên nâng cấp hạ tầng giao thông, hậu cần để tăng khả năng cơ động và triển khai lực lượng, thay vì đáp trả bằng cách bổ sung quân số tương ứng.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng đường bộ, đường sắt, sân bay và các khu dân cư tại khu vực Tây Tạng gần LAC. Theo Nikkei Asia, một số công trình tại các làng biên giới được đánh giá có tiềm năng phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Ấn Độ cũng đang mở rộng, nâng cấp mạng lưới đường sá ở khu vực giáp ranh.

Việc tăng cường lực lượng nêu trên diễn ra song song với những nỗ lực cải thiện quan hệ giữa 2 nước sau căng thẳng Galwan. Hồi tháng 9, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Ấn Độ lần đầu sau 7 năm và gặp Thủ tướng Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi. Trong cuộc hội đàm, 2 nhà lãnh đạo tái khẳng định rằng "cả 2 nước nên có tầm nhìn chiến lược và dài hạn" và "những khác biệt không nên trở thành tranh chấp".