Ấn Độ sản xuất 25% lượng iPhone 15 trong năm nay

Theo BGR, Apple sẽ ra mắt loạt iPhone 15 vào mùa thu năm nay và các tin đồn cho biết công ty đã bắt đầu quá trình sản xuất thử nghiệm iPhone 15 từ sớm thông qua nhà cung cấp Foxconn. Báo cáo cũng cho biết, Apple muốn đẩy tốc độ dây chuyền sản xuất iPhone tại Ấn Độ càng nhanh càng tốt, về cơ bản cho phép công ty sản xuất iPhone mới ở Ấn Độ ngay sau khi các nhà máy Foxconn ở Trung Quốc bắt đầu sản xuất các mẫu iPhone này. Bên cạnh đó, cơ sở Foxconn ở Ấn Độ cũng có thể sản xuất hàng loạt tất cả các mẫu iPhone mới, không chỉ một số mẫu iPhone 15.

Giờ đây, ông Piyush Goyal cho biết Apple đang đặt mục tiêu tăng tới 25% sản lượng iPhone mới tại Ấn Độ thay vì khoảng 5 - 7% hoạt động hiện tại.

Apple vẫn chưa xác nhận những tuyên bố này, nhưng nhiều báo cáo khác nhau trong nhiều năm cho thấy công ty đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng iPhone tại Trung Quốc. Họ có lý do để tăng tốc độ sản xuất iPhone mới bên ngoài Trung Quốc trong quý 4/2022, thời điểm sản lượng iPhone bị sụt giảm nặng nề do các đợt phong tỏa nhà máy liên quan đến phòng chống Covid-19. Ngay cả khi Trung Quốc đã từ bỏ chính sách "Zero Covid", tác hại đối với hoạt động sản xuất iPhone 14 Pro vẫn rất lớn khiến Apple sụt giảm hàng triệu iPhone trong mùa mua sắm bận rộn nhất trong năm.





Apple đã bắt đầu lắp ráp iPhone 14 tại Ấn Độ vào năm ngoái, mặc dù điều đó chỉ diễn ra sau Trung Quốc nhưng đây là năm đầu tiên Apple sản xuất các mẫu iPhone mới nhất tại Ấn Độ.

Foxconn tiếp tục là nhà lắp ráp iPhone chính cho Apple. Công ty sẽ sản xuất iPhone 15 tại nhà máy Sriperumbudur ở miền đông Ấn Độ, ngoại ô Chennai. Ngoài ra, Apple cũng bắt đầu sản xuất iPhone tại các dây chuyền sản xuất khác ở Ấn Độ trong thời gian tới.