Ấn Độ sẽ nhận 2 chiến hạm từ Nga bất chấp lệnh cấm vận

Những quan chức Ấn Độ nói trên cho hay một chiếc tàu hộ vệ do Nga đóng có thể sẽ được chuyển đến Ấn Độ vào tháng 9 và một chiếc khác dự kiến sẽ đến vào đầu năm tới. Việc giao các tàu này được cho là chậm hơn hai năm so với kế hoạch do xung đột Nga - Ukraine.



Hai tàu hộ vệ nói trên là một phần trong thỏa thuận đóng 4 chiếc đã được Ấn Độ và Nga ký vào năm 2018, theo Bloomberg ngày 5.4. Hai chiếc còn lại đang được đóng ở Ấn Độ với sự hợp tác của Nga nhưng cũng đang bị trì hoãn do các vấn đề về nguồn cung liên quan xung đột Nga -Ukraine, theo những vị quan chức Ấn Độ.

Một tàu hộ vệ của Nga Chụp màn hình Navalpost.com

Các lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt nhắm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã cản trở việc chuyển giao vũ khí cho Ấn Độ trong hơn một năm, vì cả Nga và Ấn Độ vật lộn với việc tìm kiếm cơ chế thanh toán phù hợp với các lệnh cấm vận của Mỹ, theo Bloomberg.

Các nguồn tin của Bloomberg cho hay Ấn Độ và Nga cuối cùng đã có thể vượt qua được vấn đề thanh toán, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ấn Độ.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển), Nga vẫn là nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất cho Ấn Độ, chiếm 36% lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ.

New Delhi tự cho mình là trung lập trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, kêu gọi giải pháp ngoại giao, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế với Moscow. Ấn Độ đã trở thành một trong những khách hàng mua dầu chính của Nga sau các lệnh cấm vận của phương Tây.