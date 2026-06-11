Ấn Độ tuyên bố 'không để một giọt nước nào' chảy sang Pakistan

Một binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự Ấn Độ tuần tra dọc bờ sông Lidder ở phía nam Kashmir vào ngày 22.4 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 10.6 dẫn lời Bộ trưởng Tài nguyên nước Ấn Độ C.R. Patil tuyên bố nước này sẽ không để một giọt nước nào chảy sang quốc gia láng giềng Pakistan, sau khi New Delhi đình chỉ một hiệp ước lớn vào năm ngoái.

Pakistan trước đó tuyên bố sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi dòng chảy của các tuyến đường thủy xuyên biên giới là một "hành động chiến tranh", và cho rằng Hiệp ước Nước sông Ấn năm 1960 (IWT) vẫn còn hiệu lực vì không có cơ chế nào để đơn phương rút khỏi hiệp ước này.

"Chắc chắn là sẽ không có một giọt nước nào chảy sang Pakistan trong những năm tới", Bộ trưởng Patil nói với hãng thông tấn ANI.

Ông cho biết Ấn Độ đang "tích cực làm việc về vấn đề này" sau "chỉ thị" từ Thủ tướng Narendra Modi.

Hiệp ước trên điều chỉnh việc sử dụng nước từ 6 con sông từ Ấn Độ nhưng chảy vào Pakistan trong lưu vực sông Ấn, nguồn tài nguyên mà hàng trăm triệu người phụ thuộc.

Sông Ấn chảy qua các đường ranh giới phân định cực kỳ nhạy cảm giữa Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir, một vùng lãnh thổ tranh chấp thuộc dãy Himalaya mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ.

Vào tháng 5.2025, Ấn Độ tuyên bố đình chỉ việc tham gia Hiệp ước Nước sông Ấn (IWT), sau khi cáo buộc Islamabad hậu thuẫn một vụ tấn công chết người nhằm vào du khách ở phía Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, điều mà Pakistan phủ nhận.

Hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân đã xảy ra cuộc xung đột kéo dài 4 ngày với nhiều máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh, khiến gần 70 người thiệt mạng ở cả hai phía. Vấn đề nước vẫn là một điểm gây tranh cãi gay gắt kể từ đó.

Ấn Độ lần đầu tiên triển khai đầu đạn hạt nhân

Mới đây, Pakistan cáo buộc Ấn Độ muốn "vũ khí hóa" nguồn nước, sau khi New Delhi công bố 2 sáng kiến liên quan đến đoạn sông Chenab mà nước này kiểm soát.

Vào tháng 5, Tập đoàn Thủy điện quốc gia Ấn Độ đã phát hành thông báo đấu thầu cho một dự án đường hầm được đề xuất nhằm chuyển nước từ sông Chenab đến lưu vực sông Beas.

Bộ Năng lượng Ấn Độ hồi tháng 1 cho biết họ đang tiến hành "loại bỏ trầm tích" tại Nhà máy thủy điện Salal trên sông Chenab "sau khi Hiệp ước Nước sông Ấn chấm dứt".

Các chuyên gia cho rằng các đập hiện có của Ấn Độ không có khả năng chặn hoặc chuyển hướng dòng nước, và chỉ có thể điều chỉnh thời điểm xả nước.

Việc cắt giảm dòng chảy sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nông nghiệp và toàn bộ nền kinh tế của Pakistan, nhưng bất kỳ dự án nào cũng sẽ mất vài năm mới có tác động.

Một quan chức ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cho biết bất kỳ công việc nào cũng "không thể bắt đầu trước giữa năm 2027" và sẽ mất ít nhất năm năm để hoàn thành.