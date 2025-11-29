Trong chuyến tham quan Ấn Độ, đoàn công tác có dịp đến trụ sở của Cục Khảo cổ học Ấn Độ (Archaeological Survey of India - ASI), đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Ấn Độ, đặt tại Dharohar Bhawan, New Delhi. Tại đây, Tổng cục trưởng ASI - ông Shri Yadubir Singh Rawat cùng lãnh đạo cơ quan đã giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, các dự án bảo tồn và vai trò của Ấn Độ trong hợp tác khảo cổ quốc tế. Ông Rawat cho biết ASI hiện quản lý hơn 3.600 di tích và di sản quốc gia, bao gồm nhiều Di sản Thế giới UNESCO như Taj Mahal, Qutub Minar, Sanchi Stupa hay Ajanta - Ellora Caves.

Là một trong những cái nôi văn minh nhân loại, Ấn Độ sở hữu hàng loạt di chỉ khảo cổ quan trọng. Những thành tựu nghiên cứu và kỹ thuật bảo tồn lâu năm đã tạo nền tảng để nước này phát triển mạnh về công nghệ quét laser, trùng tu di tích cổ và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ chính sách “Hướng Đông”.

Ấn Độ - Việt Nam Gắn kết quá khứ, hồi sinh di sản qua hợp tác khảo cổ Xin chào Ấn Độ - P2

Việt Nam và Ấn Độ có mối liên hệ văn hóa sâu sắc từ nhiều thế kỷ, bắt nguồn từ ảnh hưởng của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Ở lĩnh vực khảo cổ học, hai quốc gia duy trì hợp tác chặt chẽ trong nhiều năm, đặc biệt tại thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng).

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Ấn Độ và khoản viện trợ không hoàn lại gần 5 triệu USD từ Chính phủ Ấn Độ, dự án bảo tồn nhóm tháp E, F tại Mỹ Sơn đã khởi động đầu năm nay, kéo dài đến 2029. Trước đó, giai đoạn 2017 - 2022, Ấn Độ đã tài trợ 55 tỉ đồng để trùng tu nhóm tháp K, H và A.

Sự phối hợp này giúp các nhà khảo cổ Việt Nam tiếp cận phương pháp trùng tu theo chuẩn quốc tế, công nghệ hiện đại và kỹ năng bảo tồn dựa trên nguyên tắc tôn trọng giá trị gốc. Ngược lại, Ấn Độ cũng có cơ hội nghiên cứu sâu hơn về di sản Chăm Pa – yếu tố phản ánh mối liên hệ lâu đời giữa Nam Á và Đông Nam Á.

Trong buổi làm việc, nhiều nội dung về đào tạo chuyên môn được ASI chia sẻ. Phó tổng cục trưởng ASI – ông Janhwj Sharma (phụ trách Bảo tồn và Di sản Thế giới) cho biết Viện Khảo cổ học tại Noida, cách trung tâm Delhi khoảng 30 km, đang tổ chức các khóa đào tạo chính quy và chuyên đề ngắn hạn. Nhiều cán bộ kỹ thuật từ Myanmar và các nước trong khu vực đang theo học tại đây. ASI sẵn sàng xây dựng khóa tập huấn về bảo tồn, khảo cổ, quản lý rủi ro thiên tai hay quản lý di tích theo đề xuất tiếp nhận qua Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Phó tổng cục trưởng ASI – ông Janhwj Sharma (phụ trách Bảo tồn và Di sản Thế giới) ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Ông Sharma cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tài liệu hóa trong mọi dự án trùng tu: cần nắm rõ hiện trạng và lịch sử can thiệp trước đây để tránh gây tổn hại cho di tích, tương tự việc bác sĩ phải xem hồ sơ bệnh án trước khi điều trị. Việc ghi chép hôm nay sẽ là cơ sở để các thế hệ chuyên gia sau này tiếp tục bảo tồn chính xác và có trách nhiệm.

Khảo cổ học trở thành một “cây cầu vô hình” nối Ấn Độ và Việt Nam qua hàng nghìn năm di sản chung. Những nhà khảo cổ, chuyên gia và dự án hợp tác như Mỹ Sơn chính là những người kể lại câu chuyện quá khứ bằng ngôn ngữ của khoa học – giúp di sản được hồi sinh trong hiện tại.

Hành trình ấy không chỉ phản ánh thành tựu chuyên môn mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị, của tri thức và niềm tin vào sức sống bền bỉ của văn hóa; nơi quá khứ được bảo tồn, hiện tại được kết nối và tương lai được vun đắp từ những giá trị chung giữa hai quốc gia.